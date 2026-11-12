Η Mercedes-Benz έχει αναστείλει κάθε περαιτέρω επένδυση στις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία και εξετάζει το κλείσιμο εργοστασίων, καθώς και τη μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Υπό διαπραγμάτευση βρίσκονται ακόμη περικοπές δαπανών και αύξηση ωρών εργασίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) της εταιρείας, την οποία επικαλείται η Handelsblatt, η διοίκηση ζητά από τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερες ώρες με τις ίδιες αποδοχές, ενώ προτίθεται να περικόψει ειδικές παροχές, στοχεύοντας σε ετήσια εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει πάντως συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με τα μέτρα περικοπής δαπανών, ενώ το συνδικάτο IG Metall εμμένει στην εβδομάδα εργασίας των 35 ωρών.

Η υπεύθυνη για θέματα εργατικού δυναμικού Μπρίτα Ζέεγκερ ανακοίνωσε σχετικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί από μέρος των δικών του αποδοχών, προκειμένου να συμβάλει στις προσπάθειες μείωσης του κόστους. Η Mercedes επιδιώκει να αποφύγει το κλείσιμο εργοστασίων με κάθε κόστος, ωστόσο αυτή είναι μια επιλογή που «δυστυχώς, πρέπει πλέον να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα», πρόσθεσε η ίδια.

«Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα αναγκαστούμε να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους ενέργειες, παρόλο που δεν επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε αυτές», τόνισε.

Η εταιρία επιθυμεί επίσης οι εργαζόμενοί της στη Γερμανία να εργάζονται περισσότερες ώρες με τις ίδιες αποδοχές.

«Το κόστος ανά ώρα εργασίας πρέπει να μειωθεί», ανέφερε η διοίκηση σε εγκύκλιο προς τους εργαζομένους ήδη από τα τέλη Ιουνίου. Κατά την άποψη της εταιρείας, το εργατικό κόστος στη Γερμανία είναι υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις της σε άλλες χώρες, αν και το συνδικάτο IG Metall εξακολουθεί να αντιτίθεται σε αυτές τις περικοπές.

«Αποφασίσαμε ομόφωνα, στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναστείλουμε όλες τις νέες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία. Προς το παρόν, δεν διαβλέπουμε κάποια πιθανή λύση», δήλωσε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP, στο ίδιο δίκτυο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Μίχαελ Σίμπε, προσθέτοντας ότι «οι τρέχουσες δομές κόστους δεν μας επιτρέπουν να επενδύσουμε στη Γερμανία».

Ο κ. Σίμπε προειδοποίησε επίσης ότι εάν το κόστος δεν μειωθεί, ενδέχεται να κλείσουν δύο γερμανικά εργοστάσια. Αυτό, όπως μετέδωσε η BILD, θα μπορούσε να αφορά μια μονάδα συναρμολόγησης και ένα εργοστάσιο κατασκευής συστημάτων μετάδοσης κίνησης (powertrain), όπου παράγονται εξαρτήματα οχημάτων.

Η Mercedes διαθέτει εργοστάσια σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η Στουτγκάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο και έχει το τελευταίο διάστημα εισέλθει σε δυσχερή πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση των πωλήσεων, των εσόδων και των κερδών.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κατάρρευση των δραστηριοτήτων στην Κίνα, το βάρος των αμερικανικών δασμών και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η εταιρεία -η οποία είναι εισηγμένη στον δείκτη DAX- εξέδωσε πριν από μερικές εβδομάδες προειδοποίηση για χαμηλότερα κέρδη, ενώ μέσα στο καλοκαίρι είχε ήδη αποσύρει τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τον όγκο των πωλήσεων.