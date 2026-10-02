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Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία αναμένεται να διατηρηθεί, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, σύμφωνα με τη Moody’s Ratings, η οποία προειδοποιεί ότι οι προοπτικές έγκρισης του προϋπολογισμού του 2027 παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Ο οίκος αξιολόγησης δεν βλέπει γρήγορη αποκλιμάκωση του πολιτικού κατακερματισμού και εκτιμά ότι ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό είναι πιθανό να διατηρηθεί και μετά τις εκλογές. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αφήσει περιορισμένα περιθώρια για ευκολότερη εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η προειδοποίηση έρχεται μία ημέρα μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τα σχεδιαζόμενα μέτρα μέσα από ένα βαθιά διαιρεμένο κοινοβούλιο.

Στις 23 Οκτωβρίου η κρίσιμη αξιολόγηση

Η Moody’s πρόκειται να επικαιροποιήσει στις 23 Οκτωβρίου την αξιολόγησή της για τη Γαλλία, η οποία σήμερα βρίσκεται στη βαθμίδα Aa3 με αρνητικές προοπτικές.

Το αρνητικό outlook υποδηλώνει ότι, εφόσον υπάρξει μεταβολή της αξιολόγησης, αυτή είναι πιθανότερο να κινηθεί προς την κατεύθυνση της υποβάθμισης παρά της αναβάθμισης.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης του οίκου βρίσκεται πλέον η ικανότητα των γαλλικών θεσμών να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής, παρά τον κατακερματισμό που επικρατεί στο κοινοβούλιο.

«Η ικανότητα των θεσμών της Γαλλίας να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις πολιτικής, παρά τον πολιτικό κατακερματισμό στο κοινοβούλιο, αποτελεί τον βασικό παράγοντα που αξιολογούμε για την άρση των αρνητικών προοπτικών», ανέφερε η Moody’s σε σημείωμά της μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού.

Στο μικροσκόπιο των επενδυτών η δημοσιονομική πορεία

Οι επισημάνσεις της Moody’s ενισχύουν την προσοχή των επενδυτών στη δυνατότητα της Γαλλίας να χαράξει και να εφαρμόσει αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική μέσα σε ένα διαιρεμένο πολιτικό σύστημα.

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2027. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά το κατά πόσο η χώρα θα μπορέσει να διαμορφώσει μια σταθερή μεσοπρόθεσμη πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής και περιορισμού του ελλείμματος, εφόσον η πολιτική πολυδιάσπαση συνεχιστεί μετά τις προεδρικές εκλογές.

Για τις αγορές, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τον πιστωτικό κίνδυνο της Γαλλίας ως κρατικού εκδότη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ήδη περισσότερο ευαίσθητοι απέναντι στα υψηλά ελλείμματα, στο αυξανόμενο κόστος δανεισμού και στην ικανότητα των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν αξιόπιστα σχέδια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Τυχόν δυσκολίες στην προώθηση των μέτρων του προϋπολογισμού θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω την προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά της Γαλλίας, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη την αξιολόγηση της Moody’s στις 23 Οκτωβρίου.

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