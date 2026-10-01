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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Αυτό αναφέρουν τρεις πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων στο Reuters, σε μια κίνηση που εντείνει την πίεση της Ουάσιγκτον προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Τραμπ: «Εξετάζω κάθε μέρα το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ» για να μειωθούν οι τιμές

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «κάθε μέρα» το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πιέσει προς τα πάνω τις τιμές της βενζίνης, υποστήριξε όμως ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Όπως είπε, ένα τέτοιο μέτρο ενδέχεται να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης, την ώρα όμως που η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να ανακόψει την άνοδο του ντίζελ, το οποίο έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε μέρος των ανατιμήσεων στις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν περιορίσει την παραγωγή και τις εξαγωγές καυσίμων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλά».

Στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ούτε στον πόλεμο με το Ιράν ούτε στις διαταραχές που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, παρότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ντίζελ.

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