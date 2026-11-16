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Αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια βρίσκεται η προσπάθεια επιτάχυνσης του παγκόσμιου εξηλεκτρισμού στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες εξασφάλισης νέων δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι διοργανωτές της συνόδου κορυφής στην Αττάλεια της Τουρκίας επιδιώκουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη για μια εθελοντική δέσμευση, σύμφωνα με την οποία το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην παγκόσμια τελική ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί στο 35% έως το 2035, από λίγο περισσότερο από 20% σήμερα.

Παράλληλα, επιδιώκουν την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου στόχου στην τελική διακήρυξη της COP31, ώστε να αποκτήσει τη στήριξη σχεδόν 200 κρατών.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι ABB και Schneider Electric, καθώς και περισσότερων από 24 χωρών.

Ωστόσο, η επίτευξη της συναίνεσης που απαιτείται για την ενσωμάτωση του στόχου στην τελική διακήρυξη αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς οι διαπραγματευτές εισέρχονται στη δεύτερη εβδομάδα των συνομιλιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αντίδραση της Κίνας, της Ινδίας και των αναπτυσσόμενων χωρών

Η διαπραγματευτική ομάδα των Ομονοούντων Αναπτυσσόμενων Χωρών, η οποία εκπροσωπεί περίπου 24 κράτη, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και το Μπανγκλαντές, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει οποιαδήποτε αναφορά στη δέσμευση για τον εξηλεκτρισμό μέσα στο τελικό κείμενο.

Την πληροφορία ανέφεραν πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων, τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Εκπρόσωποι της συγκεκριμένης ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα συμβιβασμού, η αντίθεση αυτή ουσιαστικά ανατρέπει και τις προσπάθειες να προβλεφθεί ρητά ότι ο στόχος θα πρέπει να συνοδεύεται από δεσμεύσεις για χρήση καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για την τελική διακήρυξη περιλαμβάνεται η απλή αναγνώριση της πρωτοβουλίας, είτε με αναφορά είτε χωρίς αναφορά στον στόχο του 2035.

Μια άλλη δυνατότητα είναι να υπάρξει μια γενικότερη διατύπωση που θα αναγνωρίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης του εξηλεκτρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Αυτό που επιδιώκουμε είναι να αποτυπώσουμε μέρος αυτής της φιλοδοξίας που υπάρχει γύρω από τον εξηλεκτρισμό», δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους ο Κρις Μπόουεν, πρόεδρος των διαπραγματεύσεων της COP31 και υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Αυστραλίας.

«Χρειάζεται ακόμη δουλειά. Επιθυμώ ιδιαίτερα να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις», πρόσθεσε.

Η COP31 αντιμέτωπη με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού

Η διαφωνία εξελίσσεται σε μια κρίσιμη δοκιμασία για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η COP31 στην αντιμετώπιση της αναμενόμενης υπέρβασης των ορίων που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Οι πόλεμοι, ο πληθωρισμός και οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την επίτευξη πολυμερούς συναίνεσης.

Οι χώρες που συμμετέχουν στις κλιματικές διαπραγματεύσεις εξετάζουν τρόπους για να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών, να εξασφαλίσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα δεν θα αφήσει ορισμένες κοινότητες πίσω.

Στον πυρήνα της προσπάθειας για τον εξηλεκτρισμό βρίσκεται η εκτίμηση ότι η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών στις μεταφορές, στη θέρμανση και στη βιομηχανία θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Το όφελος θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στήριξη από περισσότερες από 30 κυβερνήσεις και σχεδόν 100 επιχειρηματικούς φορείς

Η Τουρκία ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία νωρίτερα μέσα στο 2026.

Έως το Σάββατο, περισσότερες από 30 κυβερνήσεις και σχεδόν 100 οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους στη δέσμευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της COP31, Μουράτ Κουρούμ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου, ότι η χώρα του θα υποστηρίξει τον συγκεκριμένο στόχο.

Ωστόσο, προηγούμενοι εθελοντικοί στόχοι έχουν αποφέρει μόνο περιορισμένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

Το δίλημμα της ΕΕ: Καθαρή ηλεκτρική ενέργεια ή ευρύτερη συμφωνία

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παράγεται από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και οι υφιστάμενες προτάσεις δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στην καθαρή και στη ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πιέσει ώστε ο στόχος του εξηλεκτρισμού να περιορίζεται αποκλειστικά στην καθαρότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αποξενώσει χώρες των οποίων τα ενεργειακά συστήματα εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ένας ορισμένος βαθμός πραγματισμού είναι πιθανότατα απαραίτητος, διότι διαφορετικά μπορεί να καταλήξουμε με μια σχετικά μικρή ομάδα χωρών», δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ο Βόπκε Χούκστρα, αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα.

«Η ουσία της COP είναι η πολυμερής συνεργασία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών», πρόσθεσε.