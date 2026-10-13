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Σε τροχιά εκσυγχρονισμού εισέρχεται το ευρωπαϊκό τελωνειακό σύστημα, με την υιοθέτηση του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός ΕΕ 2026/2108) και τη δημιουργία της Τελωνειακής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ενοποιημένου, ψηφιακού και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας των τελωνείων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2054/2026), οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται για τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου κανονισμού, καθώς και για τις πρώτες κατευθύνσεις που αφορούν τη σταδιακή προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις.

Βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η ψηφιοποίηση των τελωνειακών λειτουργιών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι βασικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τελωνειακό σύστημα

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των τελωνείων, με κυριότερες τις ακόλουθες:

– Ευρωπαϊκός Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων (EU Customs Data Hub): Δημιουργείται μια κοινή ψηφιακή υποδομή μέσω της οποίας θα συγκεντρώνονται, θα επεξεργάζονται και θα διακινούνται οι τελωνειακές πληροφορίες.

– Ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων: Προωθείται η ομοιόμορφη εφαρμογή των ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μεγαλύτερη αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου.

– Απλούστευση διαδικασιών: Επιδιώκεται η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποτελεσματικότερη συνεργασία των τελωνειακών αρχών με τις επιχειρήσεις.

– Προσαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Θεσπίζονται διαδικασίες για την καλύτερη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

– Ενισχυμένη προστασία: Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της ΑΑΔΕ στην εφαρμογή του νέου πλαισίου

Στην Ελλάδα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει τον συντονισμό της μετάβασης στο νέο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς, προχωρώντας στις απαραίτητες οργανωτικές, τεχνολογικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων και η σύνδεσή τους με τον ευρωπαϊκό κόμβο δεδομένων, καθώς και η βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού κινδύνων και διενέργειας τελωνειακών ελέγχων.

Παράλληλα, προβλέπονται η εκπαίδευση του προσωπικού των τελωνειακών υπηρεσιών και η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων και των συναλλασσομένων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις νέες διαδικασίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην ενεργό παρουσία της Ελλάδας κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κανόνων εφαρμογής, μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ σε σχετική ανακοίνωσή της, η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου συνιστά ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο ενιαίο, ψηφιακά αναβαθμισμένο και αποτελεσματικό σύστημα τελωνειακής διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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