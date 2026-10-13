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Η Σαουδική Αραβία σταμάτησε να εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις για επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις λίγες ημέρες πριν από μια σειρά φονικών πληγμάτων στο αεροδρόμιο του Ριάντ, από τα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300.

Η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις προς το κοινό πριν από τις τέσσερις επιθέσεις στο Ριάντ που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι προειδοποιήσεις είχαν χρησιμοποιηθεί για να αναδεικνύουν τη βία που υπονομεύει τις προσπάθειες του βασιλείου να προβάλλει μια εικόνα ηρεμίας προς τους πολίτες και τη διεθνή κοινότητα, ενώ βρίσκεται σε πόλεμο με τους Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Η απουσία προειδοποιήσεων κατά τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ευπάθεια της Σαουδικής Αραβίας σε επιθέσεις, αλλά και για την ικανότητά της να προστατεύει κατοίκους και επισκέπτες, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, όπως εκτιμούν, αντανακλά την προσπάθεια των αρχών να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας στη χώρα.

«Θέλουν να τα έχουν και τα δύο: να διεξάγουν μια στρατιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα να προσπαθούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και στους εξωτερικούς παράγοντες», δήλωσε ο Σουλτάν Αλάμερ, Σαουδάραβας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και είναι αρμόδια για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, τη διάσωση, την πυρόσβεση και την έκδοση προειδοποιήσεων, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την απουσία των alerts. Το ίδιο ισχύει και για το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με περιφερειακούς αναλυτές, ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η απουσία προειδοποιήσεων έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα στο εσωτερικό του βασιλείου.

Τη Δευτέρα, η Πολιτική Άμυνα εξέδωσε τις πρώτες προειδοποιήσεις από τις 29 Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας για πιθανές απειλές στο Ριάντ και σε πόλεις του νότου.

Δεν ήταν σαφές εάν η επαναφορά των προειδοποιήσεων συνδέεται με τις επιθέσεις στα αεροδρόμια.

Το σύστημα προειδοποίησης σίγησε

Όλες οι χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, όμως οι κυβερνήσεις τους έχουν ακολουθήσει διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πριν από σχεδόν κάθε επίθεση, μεταξύ άλλων και στις πιο πρόσφατες επιθέσεις του Ιουλίου, όταν οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους και μακριά από τα παράθυρα.

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν επανειλημμένα ενεργοποιήσει σειρήνες, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Σαουδική Αραβία άρχισε τον Μάιο να εκδίδει προειδοποιήσεις απειλών σε κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Ωστόσο, παρά την αύξηση των επιθέσεων των Χούθι πριν από τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, το σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί.

Η τελευταία προειδοποίηση πριν από τις επιθέσεις εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και αφορούσε τη νότια επαρχία Νατζράν, σύμφωνα με αναρτήσεις της Πολιτικής Άμυνας.

Η υπηρεσία συνέχισε, πάντως, να εκδίδει προειδοποιήσεις για την προστασία των πολιτών από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ακόμη και τη Δευτέρα.

Παράλληλα, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην κοινοποιούν εικόνες, φήμες ή πληροφορίες σχετικά με αναχαιτίσεις και σημεία πρόσκρουσης, βάσει κυβερνητικών κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο.

Πριν από τις επιθέσεις στα αεροδρόμια, αξιωματούχοι συμμαχικής δυτικής κυβέρνησης είχαν ζητήσει από τις σαουδαραβικές αρχές εξηγήσεις για τη διακοπή των προειδοποιήσεων.

Η απάντηση, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνώριζαν άμεσα την υπόθεση, ήταν ότι οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση και ότι πολλοί πολίτες είχαν διαμαρτυρηθεί επειδή ξυπνούσαν από αυτές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία Μάικλ Ράτνεϊ δήλωσε ότι το Ριάντ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενημέρωση για τις επιθέσεις και στην αποφυγή αναστάτωσης στη χώρα, όμως τελικά η πολιτική αυτή έχει ενισχύσει την ανησυχία.

«Η προσέγγισή τους στην ενημέρωση του κοινού φαίνεται να αποτελεί προέκταση του διλήμματος στο οποίο βρίσκονται: πρέπει να απαντήσουν στους Χούθι, αλλά δεν θέλουν αυτό να οδηγήσει σε κοινωνική αναστάτωση», ανέφερε.

«Ωστόσο, η **έλλειψη προειδοποιήσεων για εισερχόμενες επιθέσεις των Χούθι δημιουργεί την ίδια την ανησυχία που προσπαθούν να αποφύγουν».

Νέα προειδοποίηση για απειλές

Ο Σαουδάραβας αναλυτής Άλι Σιχάμπι, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι, με ή χωρίς σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το βασίλειο θα δυσκολευόταν να προστατεύσει όλες τις υποδομές του λόγω της τεράστιας έκτασής του.

«Στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προστατευθούν. Είναι μια τεράστια χώρα με αεροδρόμια, αγωγούς και εγκαταστάσεις πετρελαίου. Δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη για την προστασία όλων ταυτόχρονα, ούτε αρκετά Patriot, αναχαιτιστικά και συστοιχίες πυραύλων», δήλωσε.

«Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστη ανάγκη για αντιαεροπορική άμυνα», πρόσθεσε.

Παρά τις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τη Δευτέρα διεθνές συνέδριο στο Ριάντ, αν και αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες της πετρελαϊκής αγοράς ακύρωσαν τη συμμετοχή τους.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενέργειας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πετρελαίου στο Ριάντ, ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν διατήρησε αποφασιστικό τόνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους και την πρόθεση της χώρας να συνεχίσει κανονικά τα οικονομικά της σχέδια.

«Η παρουσία μας εδώ δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη δέσμευσή της στο όραμά της.

Οι πρεσβείες εξέδιδαν δικές τους προειδοποιήσεις

Παρότι δεν είχαν εκδοθεί δημόσιες προειδοποιήσεις μέχρι τη Δευτέρα, το Ριάντ είχε δεχθεί περίπου δώδεκα επιθέσεις μέσα στον μήνα, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους.

Κατά το ίδιο διάστημα, δυτικές πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία εξέδιδαν εσωτερικές προειδοποιήσεις για πυραυλικές και επιθέσεις με drones προς το προσωπικό τους.

Οι προειδοποιήσεις αυτές βασίζονταν σε συνδυασμό πληροφοριών από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις, καθώς και δεδομένων από τις σαουδαραβικές αρχές.

Περιλάμβαναν επίσης ειδοποιήσεις προς το προσωπικό την ώρα που σημειώθηκαν οι δύο πρώτες επιθέσεις στα αεροδρόμια την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, ακόμη και οι πρεσβείες δεν είχαν λάβει εσωτερική προειδοποίηση πριν από την επίθεση του Σαββάτου, χωρίς να έχει δοθεί εξήγηση για τον λόγο.

Η επίθεση του Σαββάτου ήταν η πιο φονική από όσες σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Την Κυριακή, η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την επίθεση του Σαββάτου.

Στο βίντεο διακρίνονται ταξιδιώτες στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου. Δεκάδες άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για να επιβιβαστούν σε πτήση, ενώ άνδρες και γυναίκες κάθονται στις θέσεις τους, κοιτάζοντας τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων τους.

Και στη συνέχεια, μια έντονη πορτοκαλί λάμψη από την έκρηξη ενός πυραύλου.

Στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας η Αίγυπτος

Η Αίγυπτος δηλώνει έτοιμη να προσφέρει κάθε είδους στήριξη στη Σαουδική Αραβία στην αντιπαράθεσή της με τους Χούθι στην Υεμένη, καθώς οι επιθέσεις εναντίον του βασιλείου κλιμακώνονται και επεκτείνονται σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και αεροδρόμια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε ότι το Κάιρο θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, ακόμη και εφόσον αφορά στρατιωτική υποστήριξη. Όπως τόνισε, η Αίγυπτος παρέχει «χωρίς καμία επιφύλαξη» κάθε μορφή στήριξης στο σαουδαραβικό βασίλειο.

Η κλιμάκωση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για τις φονικότερες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας από δυνάμεις υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη μεταφορά ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να απαντήσει «αποφασιστικά» στις επιθέσεις εναντίον των αεροδρομίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Για την Αίγυπτο, η εξέλιξη είναι σημαντική καθώς το Κάιρο έχει ιστορικά αποφύγει την εκτεταμένη στρατιωτική εμπλοκή σε συγκρούσεις στο εξωτερικό. Η χώρα είχε συμμετάσχει στρατιωτικά στην Υεμένη κατά τον εμφύλιο πόλεμο της δεκαετίας του 1960, μια εμπειρία που έχει μείνει στη συλλογική μνήμη ως ιδιαίτερα δύσκολη και παρατεταμένη εμπλοκή.

Παράλληλα, ο Αμπντελάτι αποκάλυψε ότι η Αίγυπτος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής της στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της Μέκκας. Η συμφωνία υπογράφηκε τον Αύγουστο από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στάσης σε θέματα ασφάλειας εν μέσω της περιφερειακής κρίσης.

Η Αίγυπτος διατηρεί στενές σχέσεις και με τις τρεις χώρες, γεγονός που δημιουργεί περιθώριο για διεύρυνση της συνεργασίας. Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμπντελάτι δείχνουν ότι το Κάιρο εξετάζει πλέον πιο ενεργά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, την ώρα που οι επιθέσεις των Χούθι και η ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνουν την πίεση στις χώρες του Κόλπου.

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