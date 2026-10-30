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Έτοιμη να παρέμβει αποφασιστικά εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν παραμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τον πρόεδρο της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Γιοάκιμ Νάγκελ, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Μιλώντας την Παρασκευή στο Bloomberg, ο Νάγκελ επισήμανε ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να επιταχύνεται ξανά, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω άνοδος των τιμών τις επόμενες εβδομάδες, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

«Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό πρέπει να παραμείνουν σταθερά προσανατολισμένες στον στόχο μας για 2%», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και θα ενεργήσει αποφασιστικά, εφόσον χρειαστεί.

Στο 3,9% αναμένεται ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Οι δηλώσεις του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, έχοντας ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός στις 21 χώρες της Ευρωζώνης αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,9% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί τον ρυθμό αύξησης των τιμών σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ, ο οποίος βρίσκεται στο 2%.

Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Παρότι η ΕΚΤ επέλεξε αυτή την εβδομάδα να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση, η συζήτηση για περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη παραμένει ανοιχτή.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν την Πέμπτη στο Bloomberg, οι αξιωματούχοι της τράπεζας είναι έτοιμοι να αυξήσουν εκ νέου τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, εφόσον δεν βελτιωθούν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων βρίσκεται σήμερα στο 2,5%, δηλαδή στο ανώτερο όριο του εύρους εντός του οποίου η νομισματική πολιτική θεωρείται ότι ασκεί ουδέτερη επίδραση στην οικονομία.

Μια νέα αύξηση θα σηματοδοτούσε περαιτέρω αυστηροποίηση της πολιτικής της ΕΚΤ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Νάγκελ: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση να μείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια

Ο Γιοάχιμ Νάγκελ αναγνώρισε ότι η απόφαση της Πέμπτης για διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα «δεν ήταν εύκολη», δεδομένης της πρόσφατης επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε αποκαλύψει την Πέμπτη ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο.

Τελικά, ωστόσο, τα μέλη κατέληξαν ομόφωνα στην απόφαση να τα διατηρήσουν αμετάβλητα προς το παρόν.

Ο Νάγκελ σημείωσε ότι ένα θετικό στοιχείο είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, δηλαδή ευρύτερη μετακύλιση των αρχικών αυξήσεων του κόστους στις υπόλοιπες τιμές και στην οικονομία.

Προειδοποίησε, όμως, ότι για να συνεχιστεί αυτή η εικόνα είναι κρίσιμο να παραμείνουν σταθερές οι προσδοκίες για τον μελλοντικό πληθωρισμό.

Όπως υπογράμμισε, αυτό ήταν και ένα από τα βασικά μηνύματα της απόφασης της Πέμπτης για τα επιτόκια.

Η ΕΚΤ διατηρεί, επομένως, ανοιχτές τις επιλογές της για την επόμενη συνεδρίαση, με την πορεία των τιμών της ενέργειας και τις νέες ενδείξεις για τον πληθωρισμό να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεών της.