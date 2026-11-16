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Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση σχεδόν 8 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία έδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίνοντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη χρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα στο Κίεβο μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Ukraine Facility.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 5 δισ. ευρώ προέρχονται από τους διαθέσιμους πόρους του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας για το 2026, ενώ η σχετική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των κεφαλαίων το προσεχές διάστημα.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται μετά την ολοκλήρωση περισσότερων από 20 μεταρρυθμιστικών οροσήμων από την ουκρανική κυβέρνηση, τα οποία συνδέονται με την οικονομική διακυβέρνηση, τη λειτουργία των θεσμών και την ευθυγράμμιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις που ξεκλείδωσαν τα 8 δισ. ευρώ

Η εκταμίευση συνδέεται με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία σε κρίσιμους τομείς, μεταξύ των οποίων η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αποκέντρωση της διοίκησης και την περιφερειακή πολιτική.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στους τομείς της ενέργειας, της αγροδιατροφικής παραγωγής, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας, στη συνέχιση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται βάσει του Ukraine Plan, του σχεδίου που καθορίζει τη στρατηγική ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ενταξιακή της πορεία.

Πάνω από 40 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην Ουκρανία

Ο μηχανισμός Ukraine Facility τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2024, προβλέποντας περισσότερα από 50 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια έως το 2027, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Από το συνολικό ποσό, περισσότερα από 40 δισ. ευρώ προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο ουκρανικό σχέδιο, με τις εκταμιεύσεις να εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Με την ολοκλήρωση της νέας, ένατης εκταμίευσης, η Ουκρανία θα έχει λάβει περισσότερα από 40 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2024 στο πλαίσιο του Ukraine Plan.

Η απόφαση του Συμβουλίου επιβεβαιώνει τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο, με τη χρηματοδότηση να συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την προετοιμασία της χώρας για την ευρωπαϊκή της ενσωμάτωση.