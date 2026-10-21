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Νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας για το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη επιβλήθηκε σε περιοχές του Παρισιού, μετά τις ταραχές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ άλλων, η κυκλοφορία θα απαγορευτεί στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ.

Η αστυνομία απαγορεύει επίσης τις συγκεντρώσεις αργά το απόγευμα και τη νύχτα γύρω από το προεδρικό μέγαρο, την Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Η αποψινή είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία επιβάλλονται τέτοιου είδους απαγορεύσεις στο Παρίσι.