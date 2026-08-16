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Το 2026, το γραφείο δεν είναι απαραίτητα ένας σταθερός χώρος εργασίας. Για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε υπάρχει ένας φορητός υπολογιστής και μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μια νέα κατάταξη παρουσιάζει τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες για ψηφιακούς νομάδες, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Από το ύψος των ενοικίων και το κόστος των τροφίμων μέχρι την ταχύτητα του διαδικτύου, τους διαθέσιμους χώρους coworking, την ασφάλεια και το καθεστώς χορήγησης βίζας.

Το LEI Register, μια παγκόσμια βάση δεδομένων, εξέτασε συνολικά 40 ευρωπαϊκές χώρες με βάση 19 διαφορετικά κριτήρια, προκειμένου να εντοπίσει τους προορισμούς που προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για όσους μπορούν να εργάζονται από απόσταση.

Στην αξιολόγηση συμπεριλήφθηκαν ακόμη παράγοντες όπως το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και ο αριθμός των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε κάθε χώρα.

Οι καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες

Η Εσθονία, μία από τις τρεις χώρες της Βαλτικής, κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στον συνδυασμό σχετικά χαμηλού κόστους ζωής, ανεπτυγμένων υποδομών και ενός περιβάλλοντος ιδιαίτερα φιλικού προς τους ψηφιακούς νομάδες.

Το μέσο μηνιαίο κόστος για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο μιας πόλης της Εσθονίας ανέρχεται στα 573 ευρώ, ενώ για τα μηνιαία ψώνια από το σούπερ μάρκετ υπολογίζονται περίπου 247,80 ευρώ.

Η χώρα προσφέρει ικανοποιητικές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν. Παράλληλα, διαθέτει βίζα για ψηφιακούς νομάδες με διάρκεια ενός έτους και κόστος 85 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση της λίστας ακολουθεί η Ισλανδία. Πρόκειται βέβαια για έναν από τους ακριβότερους προορισμούς της κατάταξης, καθώς το μέσο μηνιαίο ενοίκιο φτάνει τα 2.098 ευρώ και το κόστος των τροφίμων τα 541,62 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις της σε αρκετούς άλλους τομείς είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η Ισλανδία διαθέτει τις μεγαλύτερες ταχύτητες διαδικτύου μεταξύ των χωρών της έρευνας, καθώς και τον υψηλότερο αριθμό χώρων coworking και τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταλυμάτων μέσω Airbnb. Παράλληλα, συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στον τομέα της ασφάλειας και προσφέρει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πορτογαλία, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για ψηφιακούς νομάδες. Στα δυνατά της σημεία περιλαμβάνονται οι πολύ καλές ταχύτητες διαδικτύου, το υψηλό επίπεδο γνώσης αγγλικών και η δυνατότητα απόκτησης ειδικής βίζας.

Η ετήσια βίζα για ψηφιακούς νομάδες κοστίζει 80 ευρώ, ωστόσο η διαμονή στα κέντρα των πόλεων είναι σχετικά ακριβή, με το μέσο ενοίκιο να διαμορφώνεται στα 919 ευρώ τον μήνα. Παρά το αυξημένο κόστος στέγασης, οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες υποδομές για εργασία από απόσταση διατηρούν την Πορτογαλία ψηλά στις προτιμήσεις των remote workers.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Μαυροβούνιο, με ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του να είναι το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος της σχετικής βίζας. Η έκδοσή της κοστίζει μόλις 26 ευρώ και η διάρκειά της μπορεί να φτάσει τις 730 ημέρες, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα που εξετάστηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.

Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο στο Μαυροβούνιο υπολογίζεται στα 576 ευρώ, ενώ οι δαπάνες για ψώνια από το σούπερ μάρκετ ανέρχονται περίπου στα 211,22 ευρώ τον μήνα. Η χώρα παρουσιάζει χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα της υγείας, ωστόσο διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά καταλυμάτων Airbnb στη λίστα, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για όσους ταξιδεύουν με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η Κροατία, η οποία ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για τη μεγάλη διάρκεια της βίζας που προσφέρει στους ψηφιακούς νομάδες. Η ισχύς της φτάνει τις 540 ημέρες, επίδοση που είναι η δεύτερη υψηλότερη στην κατάταξη.

Η Κροατία έχει επίσης την τρίτη καλύτερη βαθμολογία ως προς την ασφάλεια και την τέταρτη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταλυμάτων Airbnb ανά κάτοικο. Ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης κοστίζει κατά μέσο όρο 663 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα μηνιαία ψώνια απαιτούνται περίπου 232,46 ευρώ. Αν και η γνώση αγγλικών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και η χώρα διαθέτει πλούσια δραστηριότητα σε εκδηλώσεις, οι ταχύτητες διαδικτύου είναι οι χαμηλότερες μεταξύ των χωρών που βρίσκονται ψηλά στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Τη δεκάδα των καλύτερων ευρωπαϊκών προορισμών συμπληρώνουν η Σλοβενία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Λιθουανία και η Ρουμανία. Κάθε χώρα έχει τα δικά της δυνατά και αδύνατα σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε εργαζομένου. Συνολικά, ωστόσο, αποτελούν αξιόλογες επιλογές για όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή βάση για εργασία εξ αποστάσεως.

Οι λιγότερο κατάλληλες χώρες

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκονται πέντε ευρωπαϊκές χώρες που, σύμφωνα με τα κριτήρια της έρευνας, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα για όσους επιθυμούν να ζουν και να εργάζονται ως ψηφιακοί νομάδες.

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ιρλανδία, παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται τέταρτη ως προς τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και διαθέτει αρκετές επιλογές τόσο σε εκδηλώσεις όσο και σε οργανωμένους χώρους coworking.

Το υψηλό κόστος των ενοικίων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες επιδόσεις στους δείκτες ασφάλειας και υγείας, επηρεάζουν αρνητικά τη θέση της. Το σημαντικότερο μειονέκτημα, ωστόσο, είναι η απουσία ειδικής βίζας για ψηφιακούς νομάδες, κάτι που δυσκολεύει όσους θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την Ιρλανδία ως βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην προτελευταία θέση συναντάμε την Ελβετία, η οποία επίσης δεν διαθέτει ειδική βίζα για digital nomads. Το κόστος ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλό, τόσο στα τρόφιμα όσο και στη στέγαση, με το μέσο μηνιαίο ενοίκιο να φτάνει τα 1.785 ευρώ. Στα θετικά της, πάντως, περιλαμβάνονται οι γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και η μεγάλη διαθεσιμότητα χώρων coworking.

Λίγο υψηλότερα από την Ελβετία στην κατάταξη βρίσκονται η Λευκορωσία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρότι και οι δύο αποτελούν σαφώς οικονομικότερες επιλογές, καμία από αυτές δεν προσφέρει ειδική βίζα για ψηφιακούς νομάδες.

Η Λευκορωσία καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στις ταχύτητες διαδικτύου και στη διαθεσιμότητα coworking χώρων. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από την άλλη πλευρά, προσφέρει χαμηλό κόστος ζωής, όμως οι υποδομές της για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως συγκαταλέγονται στις πιο αδύναμες μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν.

Στην τελευταία πεντάδα βρίσκεται, ίσως κάπως απροσδόκητα, και η Γαλλία. Παρά την τεράστια δημοτικότητά της ως τουριστικός προορισμός, τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατάταξης δεν την τοποθετούν μεταξύ των καλύτερων επιλογών για ψηφιακούς νομάδες.

Η Γαλλία διαθέτει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και πολύ καλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η απουσία ειδικής βίζας για εργαζόμενους εξ αποστάσεως, η χαμηλότερη επίδοση στη γνώση αγγλικών και η αρνητική βαθμολογία της στον δείκτη ασφάλειας την οδηγούν χαμηλά στη συνολική κατάταξη.

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