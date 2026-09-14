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Η εικόνα του εργαζομένου που βρίσκεται καθημερινά σε ένα γραφείο αλλάζει ριζικά. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες επιλέγουν να εργάζονται από διαφορετικά σημεία του κόσμου, αναζητώντας όχι μόνο καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Η Ελλάδα, πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, αρχίζει να κερδίζει έδαφος ως επιλογή για ψηφιακούς νομάδες, με μικρότερα νησιά, περιφερειακές πόλεις και ηπειρωτικούς προορισμούς να μπαίνουν σταδιακά στον διεθνή χάρτη της εξ αποστάσεως εργασίας.

Παρότι η εξ αποστάσεως εργασία γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά την περίοδο της πανδημίας, η τάση δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αντίθετα, συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για περιοχές εκτός των παραδοσιακών τουριστικών κέντρων. Η ανάπτυξη coworking spaces, δηλαδή συνεργατικών χώρων εργασίας, σε προορισμούς όπως η Αρκαδία, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, ο Βόλος, η Χίος, η Κέρκυρα, η Λέρος και η Καστοριά δείχνει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος.

Ψηφιακοί νομάδες: Η Αθήνα ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως

Παρά την άνοδο των μικρότερων περιοχών, η Αθήνα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς διεθνώς για όσους επιλέγουν να εργάζονται από απόσταση.

Σύμφωνα με τον δείκτη Work from Anywhere της International Workplace Group (IWG), η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει τη 15η θέση μεταξύ 50 κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως.

Στην κατάταξη προηγούνται το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Ντουμπάι, ενώ η Αθήνα βρίσκεται υψηλότερα από μεγάλες μητροπόλεις όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ.

Κορυφαίος προορισμός για το λεγόμενο workcation —τον συνδυασμό εργασίας και διακοπών— αναδείχθηκε η Μπανγκόκ, ενώ ακολουθούν το Τόκιο, η Βαρκελώνη, το Πόρτο και το Βανκούβερ.

Η Αθήνα συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 90,5 μονάδων, ισοβαθμώντας με τη γαλλική Μονπελιέ.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι το κλίμα, η ηλιοφάνεια, οι επιλογές διαμονής και η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στη βίζα για ψηφιακούς νομάδες, όπου η Αθήνα έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (10/10) μεταξύ των πόλεων που αξιολογήθηκαν.

Αντίθετα, αδυναμίες παραμένουν η ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και το κόστος εστίασης.

Ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες

Η παγκόσμια κοινότητα των ψηφιακών νομάδων εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται ενώ μετακινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή αυτής της τάσης, με περίπου 18,5 εκατ. εργαζομένους να δηλώνουν ψηφιακοί νομάδες.

Ο μέσος ψηφιακός νομάς είναι περίπου 37 ετών, διαθέτει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εργάζεται συχνά σε επαγγέλματα όπως ο προγραμματισμός λογισμικού.

Το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας έχει ετήσιο εισόδημα μεταξύ 50.000 και 250.000 δολαρίων, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στα 124.872 δολάρια τον χρόνο.

Κατά μέσο όρο, ένας ψηφιακός νομάς παραμένει σε μια χώρα περίπου 132 ημέρες, δηλαδή σχεδόν τέσσερις μήνες.

Πόλεις όπως η Μπανγκόκ, το Λονδίνο, η Βαρκελώνη, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι και η Λισαβόνα παραμένουν στις δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ η Ελλάδα κερδίζει σταθερά έδαφος ως προορισμός που συνδυάζει εργασία, φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

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