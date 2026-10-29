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Οι ισπανικές Αρχές θα διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας και θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο δυστύχημα, τονίζοντας ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Αναλυτικά η δήλωση Σάντσεθ

«Όλοι οι θεσμοί εργαζόμαστε μέρα και νύχτα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά και για να αποσαφηνίσουμε και την τελευταία λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή ενεργοποιήθηκε το Γενικό Κρατικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιώντας τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME), την Πολιτοφυλακή, την Εθνική Αστυνομία και ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ψυχολογικής υποστήριξης για το έργο τους αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες».