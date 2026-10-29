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Οι ισπανικές Αρχές θα διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας και θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο δυστύχημα, τονίζοντας ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Αναλυτικά η δήλωση Σάντσεθ

«Όλοι οι θεσμοί εργαζόμαστε μέρα και νύχτα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά και για να αποσαφηνίσουμε και την τελευταία λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ.

Todas las instituciones estamos trabajando día y noche no solo para dar una respuesta a las víctimas y a sus familiares, sino para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder. Desde el primer momento se ha puesto en marcha el Plan General Estatal de Emergencia de Protección Civil, movilizando a la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y todo el sistema de Protección Civil. Quiero agradecer a todos los servicios de emergencia y de asistencia psicológica su labor en estas horas tan duras. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2026

Από την πρώτη κιόλας στιγμή ενεργοποιήθηκε το Γενικό Κρατικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιώντας τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME), την Πολιτοφυλακή, την Εθνική Αστυνομία και ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ψυχολογικής υποστήριξης για το έργο τους αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες».