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Νέα δεδομένα φέρνει στα σχολεία της η Δανία, επιστρατεύοντας ακόμη και προφορικές εξετάσεις πάνω στις γραπτές εργασίες των μαθητών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, οι μαθητές λυκείου, ηλικίας 16 έως 19 ετών, θα ενθαρρύνονται επίσης να ολοκληρώνουν περισσότερες γραπτές εργασίες μέσα στο σχολείο και υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, αντί να τις προετοιμάζουν στο σπίτι.

Η επιτήρηση γίνεται ακόμη αυστηρότερη στις εξετάσεις, καθώς προβλέπεται υποχρεωτική χρήση λογισμικού παρακολούθησης των υπολογιστών, αλλά και περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των σχολικών δικτύων.

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Παιδείας Μάγκνους Χέουνικε, ο οποίος ζήτησε επείγουσα αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή στα λύκεια», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρέπει να λάβουμε μέτρα τώρα».

Προφορική εξέταση για να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν τι έγραψαν

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις μεγάλες γραπτές εργασίες που εκπονούν οι μαθητές εκτός σχολείου. Πλέον, οι μαθητές θα καλούνται να εξετάζονται προφορικά πάνω στο περιεχόμενο της εργασίας που έχουν παραδώσει, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο γνωρίζουν και μπορούν να υποστηρίξουν όσα έχουν γράψει.

Κάθε χρόνο περίπου 9.000 μαθητές λυκείου στη Δανία εκπονούν την εκτενή γραπτή εργασία που είναι γνωστή ως SSO. Με το νέο σύστημα, η παράδοσή της θα συνοδεύεται από προφορική εξέταση.

Το υπουργείο Παιδείας πρόκειται να συνεργαστεί με τα σχολεία προκειμένου να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής της νέας διαδικασίας.

Παρακολούθηση των οθονών στις γραπτές εξετάσεις

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στις εργασίες που γίνονται στο σπίτι. Τα λύκεια θα είναι πλέον υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν λογισμικό παρακολούθησης των υπολογιστών κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων.

Παράλληλα, τα σχολεία θα πρέπει να εγκαταστήσουν συστήματα που θα μπορούν να φιλτράρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του σχολικού δικτύου, περιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης μη επιτρεπόμενων υπηρεσιών και εργαλείων AI.

Με τον τρόπο αυτό, οι αρχές επιχειρούν να κλείσουν τα ψηφιακά «παράθυρα» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή απαντήσεων κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.

Περισσότερες εργασίες θα γίνονται μέσα στην τάξη

Η τρίτη βασική παρέμβαση αφορά τον τόπο όπου πραγματοποιούνται οι γραπτές εργασίες. Η κυβέρνηση συστήνει στα σχολεία να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας συγγραφής μέσα στην τάξη.

Έτσι, οι καθηγητές θα μπορούν να παρακολουθούν όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής φτάνει σε αυτό.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών, να παρέχουν άμεση καθοδήγηση και να σχηματίζουν πιο αντικειμενική εικόνα για τις πραγματικές τους ικανότητες.

Εθνική στρατηγική για την AI στην εκπαίδευση

Τα άμεσα μέτρα αποτελούν μόνο ένα μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Δανίας να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό της σύστημα στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει μια εθνική στρατηγική για τη χρήση της AI σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιχειρώντας να προσδιορίσει πότε και με ποιον τρόπο τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται και πότε η χρήση τους θα πρέπει να απαγορεύεται.

Ο Μάγκνους Χέουνικε αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με διευθυντές σχολείων, καθηγητές και μαθητές, με στόχο, όπως ανέφερε, «να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπονομεύει τις δεξιότητες, την κατάρτιση και, κυρίως, την κριτική σκέψη των παιδιών».

Σουηδία: Εκτίναξη 688% στις ποινές για αντικανονική χρήση AI

Η Δανία δεν είναι η μοναδική σκανδιναβική χώρα που αναζητά λύσεις στο πρόβλημα. Στη γειτονική Σουηδία, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία έχει ήδη οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση των περιστατικών που αντιμετωπίζονται ως παραβάσεις.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, ο αριθμός των μαθητών που τιμωρήθηκαν με αποβολή ή επίπληξη για αντικανονική χρήση AI αυξήθηκε κατά 688% μεταξύ 2023 και 2025.

Η σουηδική κυβέρνηση έχει ήδη αναθέσει έρευνα για τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, με τα πορίσματά της να αναμένονται τον Απρίλιο.

Η υπουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λότα Έντχολμ είχε ξεκαθαρίσει κατά την ανακοίνωση της έρευνας ότι η αντιγραφή είναι «απολύτως απαράδεκτη σε κάθε της μορφή», επισημαίνοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε βαθμούς που δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές γνώσεις των μαθητών.

Οι κινήσεις Δανίας και Σουηδίας αποτυπώνουν ένα ευρύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζουν πλέον τα εκπαιδευτικά συστήματα: πώς θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς αυτή να μετατραπεί σε μέσο παράκαμψης της μάθησης και της αξιολόγησης.

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