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Στο χρηματιστηριακό «ραντάρ» περνά νέα κίνηση στην Okeanis Eco Tankers, καθώς fund που διαχειρίζεται η QVT Financial LP και συνδέεται με τον Daniel Gold, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ναυτιλιακής, πούλησε μέσα σε δύο συνεδριάσεις 76.959 μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 4,66 εκατ. δολαρίων.

Η συναλλαγή αποκτά ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω του ύψους της, αλλά κυρίως λόγω της σχέσης της QVT με τη διοίκηση της Okeanis. Ο Daniel Gold είναι ιδρυτής και CEO της QVT Financial και παράλληλα director της εισηγμένης ναυτιλιακής.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η πρώτη πώληση πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2026 και αφορούσε 8.539 μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν προς 65,04 δολάρια η καθεμία.

Ακολούθησε, στις 14 Αυγούστου, σαφώς μεγαλύτερη συναλλαγή: το fund πούλησε ακόμη 68.420 μετοχές στην τιμή των 59,99 δολαρίων ανά μετοχή.

Οι δύο κινήσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των μετοχών που πωλήθηκαν στις 76.959 και την αξία των συναλλαγών σε περίπου 4,66 εκατ. δολάρια.

Μετά τις πωλήσεις, το fund εξακολουθεί να κατέχει 1.347.038 μετοχές της Okeanis Eco Tankers. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο συνεδριάσεις περιόρισε τη θέση του κατά περίπου 5,4%, χωρίς όμως να αλλάζει η εικόνα μιας σημαντικής συμμετοχής στην εταιρεία.

Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει σημασία για την ανάγνωση της συναλλαγής. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ρευστοποίηση από επενδυτικό όχημα που συνδέεται με μέλος του Δ.Σ., αλλά όχι για αποχώρηση από τη μετοχή. Μετά τις πωλήσεις, παραμένει στα χέρια του fund ένα πακέτο άνω των 1,34 εκατ. μετοχών.

Οι συναλλαγές καταγράφηκαν στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μέσω Form 4, με ημερομηνία πρώτης συναλλαγής την 13η Αυγούστου, ενώ η Okeanis Eco Tankers προχώρησε στις 17 Αυγούστου στη σχετική χρηματιστηριακή γνωστοποίηση.

Η κίνηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Okeanis βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της ισχυρής αγοράς των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι συναλλαγές μετοχών από βασικούς επενδυτές και, ακόμη περισσότερο, από οντότητες που συνδέονται με μέλη της διοίκησης αποκτούν αυξημένη σημασία για την αγορά.

Ωστόσο, τα ίδια τα στοιχεία της γνωστοποίησης δεν τεκμηριώνουν από μόνα τους αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής ή διαφοροποίηση των εκτιμήσεων της QVT για την Okeanis. Αυτό που καταγράφεται είναι μία μερική κατοχύρωση θέσης ύψους 4,66 εκατ. δολαρίων, με το fund να παραμένει σημαντικός μέτοχος της ναυτιλιακής.

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