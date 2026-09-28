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Η Γερμανία οδεύει προς την πρώτη ετήσια μείωση των αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και τέσσερα χρόνια, καθώς η ισχυρότερη ζήτηση για ρεύμα και οι αλλαγές στο καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζουν τις περιόδους υπερπροσφοράς.

Οι αρνητικές τιμές εμφανίζονται όταν η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τη ζήτηση, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους παραγωγούς να πληρώνουν προκειμένου να συνεχίσουν να διοχετεύουν ρεύμα στο δίκτυο. Το φαινόμενο έχει γίνει ολοένα και συχνότερο στην Ευρώπη, καθώς η ήπειρος έχει αυξήσει με ταχείς ρυθμούς την εγκατεστημένη ισχύ από αιολικά και φωτοβολταϊκά, χωρίς αντίστοιχη ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης, των δικτύων και της ευέλικτης κατανάλωσης.

Στη Γερμανία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2026 463 ώρες με αρνητικές ωριαίες τιμές, έναντι 511 ωρών την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αντίθετα, στην Ισπανία ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά 31%, φτάνοντας τις 703 ώρες. Αύξηση καταγράφεται και στη Γαλλία.

Η διατήρηση της πτωτικής τάσης στη Γερμανία θα μπορούσε να περιορίσει μία αυξανόμενη απειλή για τα έσοδα των παραγωγών ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής παραγωγής έχει καταστήσει συχνότερες τις τιμές κάτω από το μηδέν. Παρ’ όλα αυτά, τα σημερινά επίπεδα παραμένουν ιστορικά υψηλά, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά συστήματα στην ενσωμάτωση ολοένα μεγαλύτερων ποσοτήτων διαλείπουσας παραγωγής.

Η υποχώρηση που παρατηρείται στη Γερμανία υποδηλώνει, ωστόσο, ότι η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αρχίζει να περιορίζεται. Η εταιρεία αναλύσεων Kpler εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών με αρνητικές τιμές το 2026 θα είναι περίπου 13% χαμηλότερος σε σχέση με το 2025.

«Οι αρνητικές τιμές στη Γερμανία υποχώρησαν ιδιαίτερα έντονα τον Μάιο και τον Ιούνιο», δήλωσε ο Αλεσάντρο Αρμένια, αναλυτής ενέργειας της Kpler. Όπως εξήγησε, αρκετά κύματα καύσωνα κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων μηνών ενίσχυσαν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ασθενέστερη αιολική παραγωγή περιόρισε τις περιόδους υπερπροσφοράς από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τις τιμές χονδρικής κάτω από το μηδέν.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάιο έως τον Ιούλιο ήταν κατά 10% υψηλότερη το 2026 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Fraunhofer.

Οι αλλαγές στις επιδοτήσεις των ΑΠΕ

Ρόλο στην αποκλιμάκωση του φαινομένου έπαιξαν και οι αλλαγές στο σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Γερμανίας. Ορισμένες φωτοβολταϊκές μονάδες δεν λαμβάνουν πλέον επιδοτήσεις κατά τις περιόδους στις οποίες οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρνητικές.

Η αλλαγή αυτή παρέχει στους παραγωγούς ισχυρότερο κίνητρο να περιορίζουν προσωρινά την παραγωγή αντί να συνεχίζουν να διοχετεύουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο όταν υπάρχει υπερπροσφορά, σύμφωνα με τον Αρμένια.

Μεγάλο μέρος των ωρών με αρνητικές τιμές στη Γερμανία καταγράφηκε στις αρχές του έτους, ενώ στη συνέχεια το φαινόμενο έγινε λιγότερο συχνό. Οι τιμές κάτω από το μηδέν είναι συνήθως σπανιότερες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες η χώρα να ολοκληρώσει το έτος με ετήσια μείωση.

Αντίθετη εικόνα σε Ισπανία και Γαλλία

Η τάση είναι αισθητά διαφορετική στην Ισπανία, όπου οι αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας άρχισαν να εμφανίζονται μόλις το 2024 και έχουν αυξηθεί απότομα κατά τη διάρκεια του 2026. Η εξέλιξη αυτή έχει ωφελήσει τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στους παραγωγούς ηλιακής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Αρμένια, η αύξηση οφείλεται στην άφθονη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και στα υψηλά επίπεδα των υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων επί αρκετούς μήνες. Παράλληλα, η περιορισμένη δυνατότητα της Ισπανίας να εξάγει προς τις γειτονικές αγορές τα πλεονάσματα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργούνται κυρίως τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να καταστήσει τις αρνητικές τιμές πιο επίμονες.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος 520 ώρες αρνητικών τιμών, έναντι 493 ωρών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

«Οι αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν νωρίς μέσα στη χρονιά, ήδη από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, πριν αυξηθούν απότομα τον Απρίλιο», ανέφερε ο αναλυτής της Kpler, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αύξηση της εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος αλλά και στην υψηλότερη διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Γαλλίας.

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