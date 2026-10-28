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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Τη θλίψη τους εξέφρασαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. «Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.