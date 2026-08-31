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Η κυβέρνηση της Σουηδίας υπέγραψε σήμερα σύμβαση ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων γαλλικών φρεγατών FDI, παρουσία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ και ο διευθυντής της σουηδικής Αρχής Αμυντικού Υλικού (FMV), Μίκαελ Γκράνχολμ. Η συμφωνία υπογράφηκε επίσης από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, Κατρίν Βοτρέν και Πολ Γιόνσον.

Η Σουηδία συνεχίζει έτσι την προσπάθεια επανεξοπλισμού της, που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 2024. Τον Μάιο η Στοκχόλμη είχε προαναγγείλει ότι θα παραγγείλει τις γαλλικές φρεγάτες, τριπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνάς της, λόγω των απειλών για την ασφάλειά της στη Βαλτική. Η πρώτη από τις φρεγάτες, που θα είναι από τα μεγαλύτερα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Σουηδίας, αναμένεται ότι θα παραδοθεί το 2030.

Sverige och Frankrike undertecknade idag avtal om köp av fyra fregatter, för leverans från och med 2030. Vi undertecknade också ett ramavtal om en strategisk plattform för försvarssamarbete mellan våra länder. Avtalen stärker det operativa svensk-franska säkerhetspolitiska… pic.twitter.com/NIsiHywmN2 — Ulf Kristersson (@SwedishPM) August 31, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει την συνεργασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, εκφράζοντας την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και άλλοι σύμμαχοι. «Η Γαλλία και η Σουηδία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία οικοδομείται από κοινού και η επιτυχία αυτής της εταιρικής σχέσης μας δίνει την ελπίδα ότι θα ενωθούν μαζί μας και άλλοι σύμμαχοι», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Κρίστερσον μετά τη υπογραφή της σύμβασης.

«Σφραγίζουμε μια σημαντική, αμοιβαία και φιλόδοξη στρατηγική συνεργασία» είπε ο Μακρόν, από τη γαλλική φρεγάτα Amiral Ronarc’h που είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Στοκχόλμης και όπου φιλοξενήθηκε η τελετή της υπογραφής.

Ο Κρίστερσον από την πλευρά του σημείωσε τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας που προσφέρουν αυτά τα πολεμικά σκάφη. «Οι φρεγάτες γίνονται κινητές πλατφόρμες που προσφέρουν στη Σουηδία τη δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς από τη θάλασσα και προστασία από τους βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.

«Όλοι ξέρουν πλέον ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια μας. Το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό», τόνισε.

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