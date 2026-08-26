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Η Σουηδία προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές εξοπλιστικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, καθώς θα αποκτήσει τέσσερις νέες φρεγάτες Belharra από τη γαλλική Naval Group, έναντι συνολικού τιμήματος 4,3 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία όπως έγινε γνωστό αναμένεται να υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, με την παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σηματοδοτώντας παράλληλα την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Σουηδίας.

Η παραγγελία των τεσσάρων πολεμικών πλοίων αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Σουηδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα, ως πλέον μέλος του ΝΑΤΟ, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της και αυξάνει τις επενδύσεις στην άμυνα.

Για τη Naval Group, η συμφωνία αποτελεί μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και ενισχύει την παρουσία της γαλλικής ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών εξοπλισμών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει γίνει γνωστό, η πρώτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες πρόκειται να παραδοθεί το 2030, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή ανανέωση του σουηδικού στόλου.

Το πρόγραμμα αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της αυξανόμενης έμφασης που δίνει η Στοκχόλμη στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία έχει εξελιχθεί σε περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η συμφωνία των 4,3 δισ. ευρώ έρχεται, παράλληλα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατευθύνουν ολοένα μεγαλύτερα κονδύλια στην ανανέωση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, με τα μεγάλα ναυτικά προγράμματα να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής ενίσχυσης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον και οι Belharra

Η συμφωνία της Σουηδίας έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Naval Group στην ευρωπαϊκή αγορά πολεμικών πλοίων, την ώρα που η Ελλάδα αποτελεί ήδη έναν από τους σημαντικότερους πελάτες του γαλλικού ναυπηγικού ομίλου. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει προχωρήσει στην απόκτηση τεσσάρων φρεγατών FDI HN (Belharra), με την τέταρτη, τον «Θεμιστοκλή», να έχει παραγγελθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Η πρώτη ελληνική FDI, ο «Κίμων», έχει ήδη ενταχθεί στον ελληνικό στόλο, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα» και στη συνέχεια με τον «Θεμιστοκλή». Οι φρεγάτες αποτελούν βασικό πυλώνα του εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και ανθυποπλοϊκού πολέμου.

Παράλληλα, η σχέση με τη Naval Group αποκτά και βιομηχανική διάσταση για την Ελλάδα. Στην τέταρτη FDI, ο γαλλικός όμιλος έχει δεσμευθεί για ελληνική συμμετοχή που θα φθάνει το 25% της αξίας του πλοίου, ενώ δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσονται σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα του. Τον Μάρτιο, μάλιστα, Naval Group και METLEN υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για πιθανή συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα φρεγατών και υποβρυχίων για τη διεθνή αγορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σουηδική παραγγελία μόνο θετική εξέλιξη σημαίνει για την ελληνική πλευρά, καθώς διευρύνει το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της Naval Group και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες που έχουν ήδη ενταχθεί στο βιομηχανικό οικοσύστημα του γαλλικού ομίλου.

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