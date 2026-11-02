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Οι καταψύκτες δεκάδων σούπερ μάρκετ στη Σουηδία και το Βέλγιο άρχισαν ξαφνικά να υπερθερμαίνονται, καταστρέφοντας τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν γαλλικές αλυσίδες λιανικής.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τη Δευτέρα η θερμοκρασία σε καταψύκτες καταστημάτων των αλυσίδων Ica και Coop στη Σουηδία εκτοξεύθηκε έως τους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν σε σούπερ μάρκετ της Ahold Delhaize στο Βέλγιο.

Τα περιστατικά σημειώνονται λίγες εβδομάδες μετά τις ανάλογες επιθέσεις σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ, όπου σε μία περίπτωση η θερμοκρασία ψυγείου έφτασε ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου.

Καταστροφή τροφίμων και τεράστιες ζημιές

«Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις θερμοκρασίες, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ζεστός αέρας βγαίνει από τους καταψύκτες. Τα πάντα έχουν καταστραφεί», δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ο Ρίκαρντ Νίλσον, υπεύθυνος καταστήματος Ica στο Sjöbo της νότιας Σουηδίας.

Όπως εξήγησε, οι θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς προκάλεσαν την καταστροφή προϊόντων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων σουηδικών κορωνών.

Στο Βέλγιο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επηρεάστηκαν περίπου 40 καταστήματα Delhaize, 15 της Carrefour και πέντε της Spar.

Στη Σουηδία, οι εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι προβλήματα αντιμετώπισαν έξι καταστήματα Coop και τουλάχιστον τέσσερα της Ica.

Στο μικροσκόπιο το λογισμικό των συστημάτων ψύξης

Οι κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν τον προηγούμενο μήνα στη Γαλλία διερευνώνται ήδη από την ειδική μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της Εισαγγελίας του Παρισιού, καθώς και από την Anssi, την κρατική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της χώρας.

Πολλά από τα ψυγεία και τους καταψύκτες που επηρεάστηκαν λειτουργούσαν με λογισμικό της Danfoss, του μεγάλου ιδιωτικού βιομηχανικού ομίλου της Δανίας.

Ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Claroty είχαν επισημάνει, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, ότι είχαν εντοπίσει πολλαπλές ευπάθειες στα συστήματα της Danfoss. Σύμφωνα με την έκθεση, η δανέζικη εταιρεία προχώρησε στη συνέχεια στη διόρθωσή τους.

Η Danfoss είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις επηρέασαν συστήματα ψύξης τα οποία δεν λάμβαναν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας και χρησιμοποιούσαν παρωχημένο λογισμικό συσκευών (firmware).

Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της, η Ahold ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματα ψύξης σε ορισμένα καταστήματα Delhaize και εργάζεται για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Προειδοποιήσεις για τις κρίσιμες υποδομές

Τα νέα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις ειδικών σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργούν τα ανεπαρκώς προστατευμένα συστήματα πληροφορικής και το παρωχημένο λογισμικό.

Οι ειδικοί έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές, από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι καταστήματα τροφίμων.

Η νέα σειρά περιστατικών αναδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και καθημερινές λειτουργίες, όπως η συντήρηση τροφίμων, όταν εξαρτώνται από ψηφιακά συστήματα με ανεπαρκή προστασία.