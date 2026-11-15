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Σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων θα απαιτήσει η ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις ευρωπαϊκές πόλεις, με τις συνολικές ανάγκες να προσεγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών φόρτισης θα μπορούσε να μειώσει το κόστος κατά περίπου 40%, σύμφωνα με νέα μελέτη της Siemens.

Όπως αναφέρει το Reuters, η έρευνα καταγράφει τις ανάγκες αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών σε 64 πόλεις της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο στόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες πόλεις θα είναι κατά μέσο όρο 3,8 φορές μεγαλύτερος μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αυξάνοντας αισθητά την πίεση στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες, οι απαιτούμενες επενδύσεις υπολογίζονται σε 24,7 δισ. ευρώ, καθώς η επέκταση της ηλεκτροκίνησης προϋποθέτει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δικτύων όσο και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να εξυπηρετούν περισσότερα σημεία φόρτισης.

Έξυπνη φόρτιση: Εξοικονόμηση έως 10,6 δισ. ευρώ

Σημαντικά περιθώρια περιορισμού των δαπανών δημιουργεί η αξιοποίηση της έξυπνης φόρτισης, μέσω της οποίας η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μετατοπίζεται σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες η ζήτηση είναι χαμηλότερη. Σύμφωνα με τη μελέτη, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και η εφαρμογή προηγμένων συστημάτων διαχείρισης της φόρτισης θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση έως 10,6 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τις ανάγκες για νέες υποδομές και πρόσθετες παρεμβάσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Ενδεικτικά, η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη διάρκεια της νύχτας, όταν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κινείται συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα, επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των φορτίων και μειώνει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης των δικτύων. Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της διαμόρφωσης ελκυστικότερων και περισσότερο προβλέψιμων τιμολογίων ρεύματος για τις ώρες εκτός αιχμής, ώστε οι οδηγοί να έχουν οικονομικό κίνητρο να μεταφέρουν τη φόρτιση των οχημάτων τους σε περιόδους περιορισμένης ζήτησης.

Στην ίδια λογική κινείται και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει την ενίσχυση των κινήτρων για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες κατά τις οποίες η επιβάρυνση των δικτύων είναι μικρότερη.

Το μεγαλύτερο βάρος στα δίκτυα χαμηλής τάσης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ευρωπαϊκού συνδέσμου παρόχων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ChargeUp, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και του οργανισμού EIT Urban Mobility.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επενδυτικών αναγκών συγκεντρώνεται στα δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ιδιωτικές κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Αν και οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσφέρουν κατά κανόνα χαμηλότερες ταχύτητες φόρτισης σε σύγκριση με τους ταχυφορτιστές, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την καθημερινή εξυπηρέτηση των οδηγών και την υποστήριξη της αναμενόμενης αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ενίσχυσή τους αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία, καθώς η φόρτιση στο σπίτι και στον χώρο εργασίας αναμένεται να εξακολουθήσει να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της ηλεκτροκίνησης.

Γερμανία, Νορβηγία, Βέλγιο και Ολλανδία στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων της.

Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όπου η ηλεκτροκίνηση εμφανίζει ήδη σημαντική διείσδυση. Η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες αγορές αναμένεται να εντείνει τις απαιτήσεις για μεγαλύτερη χωρητικότητα και ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ανατολική Ευρώπη, όπου προβλέπεται να σημειωθούν οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή ξεκινά από αισθητά χαμηλότερη βάση σε σχέση με τις αγορές της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης.

Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη να προχωρήσουν παράλληλα η επέκταση της ηλεκτροκίνησης και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση της φόρτισης μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για την αποφυγή περιττών επενδύσεων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη σταθερότητα και την αποδοτικότερη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών.