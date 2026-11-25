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Αντιμέτωπα με αυξήσεις 26% στους λογαριασμούς ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα βρεθούν τα βρετανικά νοικοκυριά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να εκτοξεύει τις χονδρικές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η αυξημένη ζήτηση του χειμώνα δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας Ofgem, το ανώτατο όριο χρεώσεων (price cap) θα αυξηθεί κατά 26%, με τον ενδεικτικό ετήσιο λογαριασμό ενός τυπικού νοικοκυριού να διαμορφώνεται στις 2.166 στερλίνες (2.833 δολάρια).

Το όριο καθορίζει τη μέγιστη τιμή που μπορούν να χρεώνουν οι προμηθευτές ανά μονάδα ενέργειας. Δεν αποτελεί απόλυτο πλαφόν στο συνολικό ποσό που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, καθώς ο τελικός λογαριασμός εξαρτάται από την πραγματική κατανάλωση.

Η νέα αύξηση εντείνει την κρίση κόστους ζωής στη Βρετανία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και αυξάνει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία.

Παράλληλα, απειλεί να εξανεμίσει μεγάλο μέρος των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, ενώ τα ήδη επιβαρυμένα δημόσια οικονομικά περιορίζουν τις δυνατότητες για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Κίνδυνος να εξανεμιστούν τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει επιχειρήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, προχωρώντας σε μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας.

Παράλληλα, στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 100 στερλινών για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ωστόσο, η νέα αύξηση των ενεργειακών χρεώσεων απειλεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος της οικονομικής ελάφρυνσης που προσφέρουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων, τα οποία δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να απορροφήσει εύκολα το πρόσθετο κόστος.

Οι προοπτικές, μάλιστα, δεν δείχνουν άμεση αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων Cornwall Insight, οι λογαριασμοί αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο του 2027, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Υπερδιπλασιάστηκαν οι χονδρικές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

Η βασική αιτία των ανατιμήσεων εντοπίζεται στην εκρηκτική άνοδο των τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νωρίτερα μέσα στο 2026.

Από τότε, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία έχουν υπερδιπλασιαστεί, μεταφέροντας σταδιακά το αυξημένο κόστος στους τελικούς καταναλωτές.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία διαθέτουν μικρότερα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων.

«Για εκατομμύρια ανθρώπους αυτό σημαίνει κρύα σπίτια, αυξανόμενα χρέη και την ανάγκη να κάνουν αδύνατες επιλογές», δήλωσε ο Σάιμον Φράνσις, συντονιστής της συμμαχίας End Fuel Poverty Coalition, που δραστηριοποιείται κατά της ενεργειακής φτώχειας.

Η προειδοποίηση υπογραμμίζει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής φτώχειας, καθώς η αύξηση των λογαριασμών συμπίπτει με την περίοδο της υψηλότερης ζήτησης για θέρμανση.

Πληθωρισμός στο 3,6% και νέες αυξήσεις επιτοκίων

Οι επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους δεν περιορίζονται στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη τη βρετανική οικονομία.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει ήδη οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών.

Προκειμένου να αποτρέψουν τη διάχυση των ανατιμήσεων στην ευρύτερη οικονομία, οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας προχώρησαν τον Νοέμβριο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι αγορές αναμένουν πλέον δεύτερη αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Η εξέλιξη δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τα βρετανικά νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα όχι μόνο με ακριβότερη ενέργεια, αλλά και με υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης δανείων.

Το αυξημένο κόστος δανεισμού ενδέχεται επίσης να περιορίσει την κατανάλωση και να επιβαρύνει τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας.

Νέα άνοδος του πληθωρισμού το 2027

Η αύξηση του ενεργειακού πλαφόν από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά και τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2027.

Το νέο όριο χρεώσεων θα παραμείνει σε ισχύ για τρεις μήνες, διατηρώντας το κόστος ενέργειας σε υψηλά επίπεδα κατά την καρδιά του χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τόσο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει σε περαιτέρω επιτάχυνση του πληθωρισμού το επόμενο έτος.

Έτσι, η Βρετανία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων, την ώρα που η νομισματική πολιτική γίνεται αυστηρότερη και τα διαθέσιμα εισοδήματα δέχονται πρόσθετες πιέσεις.

Στα 5 δισ. στερλίνες τα χρέη των νοικοκυριών για ενέργεια

Η νέα ενεργειακή κρίση έρχεται να προστεθεί στις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατομμύρια βρετανικά νοικοκυριά μετά το ενεργειακό σοκ του 2022.

Παρά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, πολλά νοικοκυριά δεν έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν την οικονομική τους ισορροπία και εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι οφειλές των νοικοκυριών προς τους προμηθευτές ενέργειας έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 5 δισ. στερλινών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Το ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τρία χρόνια νωρίτερα, αποτυπώνοντας τη συσσώρευση οικονομικών βαρών από τις αλλεπάλληλες ενεργειακές ανατιμήσεις.

Η προοπτική διατήρησης των τιμών σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές.

Με τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένουν υπό την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο χειμώνας του 2027 προδιαγράφεται ιδιαίτερα ακριβός για τα βρετανικά νοικοκυριά, ενώ η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και πληθωριστικές συνέπειες με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.