Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ξεκαθάρισε ότι θα ήταν «αδιανόητη» η επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, δίνοντας μέχρι σήμερα το σαφέστερο στίγμα του για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μπέρναμ έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία αποχώρησε πριν από σχεδόν επτά χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε με αφορμή τη νέα συμφωνία του Λονδίνου με την ΕΕ, την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός παρουσίασε τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντάς την «στιγμή ορόσημο» για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η πρωτοβουλία του έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι τον έχουν προειδοποιήσει να μην ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το Brexit. Μεταξύ αυτών και ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση σε συνέντευξή του στο Sky News.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο βουλευτής των Συντηρητικών, Μπέρναρντ Τζένκιν, ζήτησε από τον Μπέρναμ να τοποθετηθεί με σαφήνεια για το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να δηλώσει τουλάχιστον με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία ότι θα ήταν αδιανόητο για οποιονδήποτε πρωθυπουργό να επιχειρήσει να επαναφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δημοψήφισμα;», τον ρώτησε.

Η απάντηση του Μπέρναμ ήταν κατηγορηματική: «Ναι, θα ήταν αδιανόητο».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύεται ρητά για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σε περίπτωση που εισηγηθεί την επιστροφή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, απαντώντας σε μεταγενέστερη ερώτηση του βουλευτή των Εργατικών, Γκράχαμ Στρίνγκερ, ο Μπέρναμ έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν προτείνει στην παρούσα φάση την επανάληψη του δημοψηφίσματος για το Brexit.

«Δεν προτείνω αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη συμφωνία για στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη από το ενδεχόμενο πλήρους επανένταξης στην ΕΕ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα συμφωνία είναι απολύτως συμβατή με το προεκλογικό πρόγραμμα βάσει του οποίου εξελέγη, υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για την ενίσχυση των δεσμών με την Ευρώπη.

«Υποσχέθηκα στους πολίτες του Μάκερφιλντ και σε ολόκληρη τη χώρα ότι θα εξασφαλίσω στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η συγκεκριμένη συμφωνία», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.