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Η μεγάλη διαφορά στο αρχικό κόστος μπορεί να κάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μπαταρίας και αντλίας θερμότητας να μοιάζει πολύ ακριβότερη επιλογή από έναν συμβατικό λέβητα φυσικού αερίου. Σε βάθος χρόνου, όμως, η εικόνα αντιστρέφεται. Οι χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες, οι κρατικές ενισχύσεις και η προοπτική περαιτέρω ανατιμήσεων του φυσικού αερίου μπορούν να καταστήσουν την πλήρη ηλεκτροποίηση μιας κατοικίας οικονομικά συμφερότερη, ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την επένδυση μέσω δανεισμού.

Στη Γερμανία, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ένα νοικοκυριό που επιλέγει να εγκαταλείψει τη θέρμανση με φυσικό αέριο μπορεί, σε ορίζοντα 25 ετών, να περιορίσει το συνολικό ενεργειακό του κόστος κατά περισσότερα από 12.000 ευρώ.

Η σύγκριση αφορά δύο εντελώς διαφορετικές επιλογές. Στη μία περίπτωση εξετάζεται η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αρχικού κόστους περίπου 10.000 ευρώ. Στην άλλη, πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη επένδυση, ύψους περίπου 60.000 ευρώ, η οποία μετατρέπει ουσιαστικά το σπίτι σε ένα περισσότερο αυτόνομο ενεργειακό σύστημα.

Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάνελ, σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, αντλία θερμότητας και έξυπνο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. Η διαφορά των 50.000 ευρώ στο αρχικό κόστος είναι μεγάλη, όμως δεν αποτυπώνει το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.

Η σύγκριση σε βάθος 25ετίας

Το κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο συνολικό κόστος που καλείται να επωμιστεί ένα νοικοκυριό κατά τη διάρκεια ζωής των συστημάτων και όχι μόνο στο ποσό που απαιτείται για την αγορά και την εγκατάστασή τους.

Με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς, η ολοκληρωμένη ηλεκτρική λύση φτάνει σε συνολικό κόστος 104.542 ευρώ σε περίοδο 25 ετών. Στην εκτίμηση συνυπολογίζεται χρηματοδότηση με επιτόκιο 5,99%, καθώς και κρατική επιδότηση 16.500 ευρώ. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μικρότερη εξάρτηση του νοικοκυριού από την αγορά ενέργειας.

Αντίθετα, η επιλογή ενός νέου συστήματος φυσικού αερίου, παρότι απαιτεί πολύ μικρότερο κεφάλαιο στην αρχή, εμφανίζεται ακριβότερη σε βάθος χρόνου. Το συνολικό κόστος της υπολογίζεται σε 116.993 ευρώ για την ίδια περίοδο.

Η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών φτάνει επομένως τα 12.451 ευρώ υπέρ της ηλεκτροποίησης. Το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα κινηθούν ανοδικά τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας σταδιακά το κόστος λειτουργίας ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης.

Έτσι, η οικονομική εξίσωση δεν περιορίζεται στο ερώτημα «πόσο κοστίζει η εγκατάσταση», αλλά επεκτείνεται στο πόσο θα κοστίζει η λειτουργία του σπιτιού για τις επόμενες δύο και πλέον δεκαετίες.

Το υψηλό αρχικό κόστος και ο ρόλος της χρηματοδότησης

Το βασικό εμπόδιο για ένα νοικοκυριό παραμένει προφανές: τα 60.000 ευρώ αποτελούν ένα πολύ υψηλό ποσό σε σύγκριση με τις 10.000 ευρώ που απαιτούνται για ένα νέο σύστημα φυσικού αερίου. Η δυνατότητα χρηματοδότησης, ωστόσο, αλλάζει σημαντικά τους όρους της σύγκρισης.

Αντί ο ιδιοκτήτης να καταβάλει ολόκληρο το ποσό κατά την εγκατάσταση, μπορεί να κατανείμει την επένδυση σε βάθος χρόνου μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της επένδυσης συνδέεται περισσότερο με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται κάθε μήνα από τους χαμηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς.

Η λογική είναι ότι το νοικοκυριό αποκτά ένα περισσότερο προβλέψιμο ενεργειακό κόστος, ενώ παράλληλα μειώνει την έκθεσή του στις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι οικονομικά θετικό ήδη από τον πρώτο μήνα, εφόσον η μηνιαία επιβάρυνση της χρηματοδότησης αντισταθμίζεται από τη μείωση των ενεργειακών δαπανών.

Η κρατική επιδότηση των 16.500 ευρώ αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα, καθώς περιορίζει αισθητά το πραγματικό κόστος που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης.

Από τον καταναλωτή στον παραγωγό ενέργειας

Η οικονομική διάσταση δεν εξαντλείται στη θέρμανση. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταρίας επιτρέπει σε ένα σπίτι να παράγει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται και να αποθηκεύει την πλεονάζουσα παραγωγή για χρήση σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Η αντλία θερμότητας μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιεί αυτή την ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση του ακινήτου, μειώνοντας την ανάγκη αγοράς καυσίμου. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αναλαμβάνει να συντονίζει παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση, ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται μέσα στην ίδια την κατοικία.

Με αυτό το μοντέλο, το νοικοκυριό περνά σταδιακά από την πλήρη εξάρτηση από έναν εξωτερικό προμηθευτή σε ένα σύστημα μερικής ενεργειακής αυτονομίας. Η αξία αυτής της αλλαγής γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνονται ή παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις οι τιμές των συμβατικών καυσίμων.

Η σύγκριση στη Γερμανία αναδεικνύει έτσι μια ευρύτερη αλλαγή στην οικονομική λογική της οικιακής ενέργειας. Το φθηνότερο σύστημα κατά την ημέρα της αγοράς του δεν είναι κατ’ ανάγκη και το οικονομικότερο κατά τη διάρκεια ζωής του.

Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, επομένως, η πραγματική εξίσωση περιλαμβάνει πλέον το κόστος χρηματοδότησης, τις διαθέσιμες επιδοτήσεις, την πορεία των τιμών ενέργειας, την εξοικονόμηση από την αυτοπαραγωγή και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. Με αυτά τα δεδομένα, η ηλεκτροποίηση της κατοικίας μπορεί να μετατραπεί από μια ακριβή «πράσινη» επιλογή σε μια επένδυση που προσφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου.

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