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Άμεσα, ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να παραδοθεί το ιστορικό ακίνητο του Νotos στην Ομόνοια που διανύει σήμερα 31 Αυγούστου την τελευταία του ημέρα, κλείνοντας οριστικά και παίρνοντας μαζί του και ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ιστορία του λιανεμπορίου στο κέντρο της Αθήνας για πάνω από έναν αιώνα.

To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand, η οποία θα αναλάβει την πλήρη αναμόρφωση και επανατοποθέτησή του στην αγορά. Η θέση του, στην Αιόλου και Σταδίου, στεγάζει για πάνω από έναν αιώνα εμπορική χρήση: Από το 1913 όταν και πρωτοάνοιξε ως κατάστημα, ακολουθώντας ουσιαστικά την ιστορία του λιανεμπορίου στην πρωτεύουσα όπου το κέντρο της πόλης ήταν εκεί όπου χτυπούσε η «καρδιά» του εμπορίου με τις ένδοξες δεκαετίες του ιστορικού «Λαμπρόπουλου» έως τη μετάβαση στον όμιλο Παπαέλληνα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τη νέα σελίδα με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’00 έγινε η νέα αρχή με το πολυκατάστημα notos.

Σήμερα 31 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του πολυκαταστήματος, το οποίο, αφού αδειάσει οριστικά τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί κενό οδεύοντας προς αναμόρφωση. Για την επόμενη ημέρα του ακινήτου, μέχρι στιγμής, δεν έχει γνωστοποιηθεί το πλάνο αξιοποίησης πλήν της πρόθεσης της ιδιοκτησίας να αποκτήσει νέα, σύγχρονη εικόνα με «πράσινα» χαρακτηριστικά σε μία επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ φτάνοντας ενδεχομένως και τα 25 εκατ. ευρώ.

Yπενθυμίζεται εδώ ότι μέχρι και σήμερα ιδιοκτήτης του εν λόγω κτιρίου είναι ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήδη από το 2024 έχει ανακοινώσει από κοινού με την DIMAND το πλάνο ανάπλασης του κτιρίου. Η Πειραιώς (μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού στην ομπρέλα των οποίων βρίσκεται το ακίνητο) είναι ιδιοκτήτρια στο 100%, ενώ από την πλευρά της η DIMAND, εκτός από το πλάνο ανάπλασης -στο πλαίσιο μίας γενικότερης, ευρύτερης συμφωνίας με τον όμιλο Πειραιώς που περιλαμβάνει και άλλα ακίνητα- έχει προσυμφωνήσει για το 100% της αγοράς του ακινήτου επιφάνειας περί τα 8.000 τετραγωνικά μέτρα, σε μία συμφωνία που είχε ανακοινωθεί προ διετίας, το 2024. Τώρα, αφού αδειάσει το ακίνητο, θα παραδοθεί κενό στην ιδιοκτήτρια Πειραιώς- δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συμφωνία με την DIMAND– κι εν συνεχεία, η Πειραιώς με τη σειρά της θα είναι αυτή που θα το παραδώσει στην DIMAND.

Ως προς τη νέα χρήση του ακινήτου, επί του παρόντος δεν έχει γίνει γνωστή η επόμενη μέρα, αν και από την πλευρά της DIMAND είναι γνωστή η προτίμηση στα projects που χειρίζεται τα τελευταία χρόνια για ένα μοντέλο μικτών χρήσεων, όπως ακολούθησε η εταιρεία και στο πολύ κοντινό πρώην ΜΙΝΙΟΝ, όπου συνδυάζονται χρήσεις γραφείων, καταστημάτων και προσεχώς και κατοικίας. Στη φημολογία που ακολουθεί το ακίνητο τώρα είναι και αυτή για τη χρήση ξενοδοχείου, αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο μία τέτοια λύση μπορεί να υποστηριχθεί με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση το τελευταίο διάστημα των μονάδων φιλοξενίας στο κέντρο της πόλης.

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