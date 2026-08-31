Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb επεξεργάζεται για πρώτη φορά το υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με διατάξεις που θα διευκολύνουν τόσο την αντιπαροχή, όταν υπάρχει συγκυριότητα, όσο και τη διανομή ακινήτων στα οποία υπάρχουν εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες. Η βασική αρχή τού υπό διαμόρφωση νομοθετήματος είναι ότι «το 51% της πολυκατοικίας αποφασίζει», καθώς οι αρμόδιοι υπουργοί Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας είναι της άποψης ότι δεν πρέπει η μειοψηφία να μπορεί να μπλοκάρει τη θέληση των πολλών.

Την επεξεργασία έχει αναλάβει 13μελής επιτροπή νομικών υψηλού κύρους που ήδη συνεδριάζει, με στόχο να κωδικοποιήσει τα 1.030 νομοθετήματα που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα καθορίζουν τα περιουσιακά των Ελλήνων σε σχέση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ακινήτων. Παράλληλα, η επιτροπή πρόκειται να ασχοληθεί με ζητήματα που δεν ετίθεντο πριν από 97 χρόνια, όταν νομοθετήθηκε για πρώτη φορά η συνιδιοκτησία στη χώρα μας. Στόχος του υπουργείου είναι να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο στις αρχές του 2027.

Η βραχυχρόνια μίσθωση

Σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο είναι διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα από 16.500 ενεργά καταλύματα, πάνω από το 95% είναι τέτοια διαμερίσματα. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη – και μειώνεται στο 80%-85% στις άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Οι διαμάχες μεταξύ των ιδιοκτητών που δεν νοικιάζουν βραχυχρόνια τα διαμερίσματά τους κι εκείνων που το κάνουν είναι πολυάριθμες – και έχουν φτάσει και στα δικαστήρια, που κατά κανόνα δικαιώνουν την ιδιοκατοίκηση. Στην επιτροπή υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν την άποψη ότι αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν επιτρέπει ρητά τη βραχυχρόνια μίσθωση, τότε αυτή θα πρέπει να απαγορεύεται. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση τίθεται εκ των πραγμάτων το ζήτημα του πώς θα μπορέσει να αξιοποιήσει ένας ιδιοκτήτης την ακίνητη περιουσία του. Οπως έλεγε συμβολαιογράφος στο «ΘΕΜΑ», ένας ιδιοκτήτης ανακαινισμένου ακινήτου 80 τ.μ. στην Καλλιθέα, μπορεί να εισπράξει 700 ευρώ τον μήνα με μακροχρόνια μίσθωση, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 2.300-2.500 ευρώ με τη βραχυχρόνια…

Στα κυβερνητικά σχέδια είναι να ισχύει η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες μόνο αν συμφωνεί με αυτό τουλάχιστον το 51% των συνολικών ιδιοκτησιών. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν πρόσθετοι περιορισμοί και ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα σε περιοχές του κέντρου, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, που θεωρούνται κορεσμένες σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τονίζεται, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια απαγόρευσή της, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε ζήτημα οικονομικής ελευθερίας για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι την περασμένη χρονιά, οι μισθώσεις τύπου Airbnb απέφεραν σχεδόν 1 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Σημειώνεται ότι οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι ειδικά για περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το 50%-60% των διαμερισμάτων που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση ελέγχεται από μεγάλες εταιρείες διαχείρισης που διαθέτουν από 10 ως και 100 τέτοια διαμερίσματα – και υπάρχουν τουλάχιστον 500 κτίρια που έχουν αγοραστεί ακόμα και 100% από τέτοια σχήματα, τα οποία με τον τρόπο αυτόν επιδιώκουν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό των αντιδράσεων των ιδιοκατοικούντων ιδιοκτητών.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr