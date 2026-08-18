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Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα επιβραδύνονται για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι πιεσμένοι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στρέφουν τους Βρετανούς σε εκπτώσεις και φθηνότερες αλυσίδες

Ο πληθωρισμός των τροφίμων στη Βρετανία επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο προσφορές και εκπτώσεις προκειμένου να περιορίσουν το κόστος των καθημερινών αγορών τους.

Ο πληθωρισμός στα είδη παντοπωλείου σε συγκρίσιμη βάση υποχώρησε στο 2,1% σε ετήσια βάση κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Worldpanel by Numerator που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2024 και τον πέμπτο διαδοχικό μήνα αποκλιμάκωσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο, ο αντίστοιχος πληθωρισμός βρισκόταν στο 2,6%.

Οι προσφορές κερδίζουν τους καταναλωτές

Καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση διαδραμάτισε η στροφή των καταναλωτών στις προωθητικές ενέργειες των σούπερ μάρκετ.

Το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας προσφοράς αυξήθηκε στο 31,3%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέσα στο 2026.

Η τάση δείχνει ότι, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι Βρετανοί εξακολουθούν να αισθάνονται έντονα την πίεση από το αυξημένο κόστος ζωής και αναζητούν συστηματικά τρόπους να μειώσουν τον λογαριασμό στο ταμείο.

Από τις μεγάλες αλυσίδες με φυσικά καταστήματα, η Lidl κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς τις εκπτωτικές αλυσίδες.

Στο επίκεντρο το κόστος ζωής

Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει θέσει την αντιμετώπιση του κόστους ζωής στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων, από πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων έως τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας, επιχειρώντας να περιορίσει την πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Οι καύσωνες εκτόξευσαν τις πωλήσεις παγωτού

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν σημαντικά και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τη Worldpanel, οι πωλήσεις παγωτού εκτοξεύθηκαν, ενώ οι καταναλωτές πραγματοποίησαν 6,2 εκατ. περισσότερες επισκέψεις στους διαδρόμους με τα κατεψυγμένα προϊόντα κατά την τελευταία περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Ο ζεστός καιρός έχει προσφέρει ευρύτερη ώθηση στη βρετανική οικονομία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε απροσδόκητα τον Ιούνιο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και το Παγκόσμιο Κύπελλο ενίσχυσαν τις επιδόσεις του λιανεμπορίου, των καταλυμάτων, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής.

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