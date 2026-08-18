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Περαιτέρω σημάδια εξασθένησης παρουσίασε η αγορά εργασίας στη Βρετανία τον Ιούλιο, καθώς οι επιχειρήσεις συνέχισαν να μειώνουν το προσωπικό τους και οι κενές θέσεις εργασίας υποχώρησαν σε νέο χαμηλό πενταετίας. Η αυξημένη αβεβαιότητα, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, περιορίζει τη διάθεση των εργοδοτών για νέες προσλήψεις, την ώρα που η επιβράδυνση των μισθολογικών πιέσεων ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αποφύγει νέα αύξηση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS), ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονται στις μισθολογικές καταστάσεις των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 13.000 τον Ιούλιο, έπειτα από αντίστοιχη πτώση τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ότι ο αριθμός θα παρέμενε αμετάβλητος.

Σε χαμηλό από το 2021 οι κενές θέσεις

Οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στις 707.000 την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021 και επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για νέο προσωπικό παραμένει υποτονική.

Παράλληλα, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρουμένων των μπόνους, επιβραδύνθηκε στο 2,8% το δεύτερο τρίμηνο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν έξι ετών. Πρόκειται για έναν δείκτη που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας προκειμένου να αξιολογήσει τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις.

Παρότι ορισμένα πρόσφατα στοιχεία είχαν δείξει τάσεις σταθεροποίησης, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμες να προχωρήσουν σε προσλήψεις, εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά και ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού υπό τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ αργότερα φέτος.

«Αδύναμη αγορά εργασίας»

«Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας αδύναμης αγοράς εργασίας που συνεχίζει να χαλαρώνει», δήλωσε ο Άσλεϊ Γουέμπ της Capital Economics.

Κατά την εκτίμησή του, τα στοιχεία ενισχύουν την άποψη ότι η αγορά εργασίας δεν ευνοεί την εμφάνιση δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων και ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75%.

Η ανεργία παρέμεινε στο 4,9% κατά το τρίμηνο έως τον Ιούνιο. Ωστόσο, η ONS έχει προειδοποιήσει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται χαμηλότερης ποιότητας εξαιτίας σφάλματος στη διαδικασία συλλογής των δεδομένων.

Η πτώση του Ιουλίου αποτελεί συνέχεια μιας σχεδόν διετούς περιόδου σταδιακών απωλειών θέσεων εργασίας. Η τάση αποδίδεται στο ασθενές οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας και του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση των Εργατικών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι έχει περιγράψει χαρακτηριστικά τη Βρετανία ως μια οικονομία «χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων».

Στο επίκεντρο το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις

Η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS, Λιζ ΜακΚίον, σημείωσε ότι η εξασθένηση της αγοράς εργασίας παραμένει εμφανής.

Η μείωση των κενών θέσεων προήλθε κυρίως από μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επικαλούνται το αυξημένο εργατικό και λειτουργικό κόστος ως βασικούς λόγους για τους οποίους δεν προσλαμβάνουν νέο προσωπικό ή δεν αντικαθιστούν εργαζομένους που αποχωρούν.

Οι πραγματικοί μισθοί ενισχύονται

Στο σύνολο της οικονομίας, η αύξηση των τακτικών αποδοχών επιταχύνθηκε ελαφρώς στο 3,5%, κυρίως εξαιτίας της αύξησης κατά 6,1% των μισθών στον δημόσιο τομέα. Τα στοιχεία επηρεάστηκαν και από τον χρόνο καταβολής ορισμένων αυξήσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Την ίδια στιγμή, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Η πραγματική αύξηση των τακτικών αποδοχών επιταχύνθηκε στο 0,7% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, από 0,4% προηγουμένως, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό του 2026.

Οι αναλυτές του Bloomberg Economics εκτιμούν ότι η εξασθένηση της αγοράς εργασίας έχει ακόμη δρόμο, προβλέποντας περαιτέρω αύξηση της ανεργίας μέχρι το τέλος του έτους. Θεωρούν παράλληλα ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο και της προστασίας της οικονομικής δραστηριότητας.

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