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Ο τουρισμός της Αθήνας και η εδραίωση της ελληνικής πρωτεύουσας ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις city break από το εξωτερικό… απογειώνει εφέτος το καλοκαίρι τα νούμερα και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τον Ιούλιο τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία του επίδοση που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025 κι έχοντας επιπλέον εφέτος το καλοκαίρι και το πλεονέκτημα δύο νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής ινδικής αγοράς που έχει ξεκινήσει με την απευθείας σύνδεση της ινδικής αεροπορικής IndiGo.

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που επιβαρύνουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, η κίνηση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 αγγίζοντας τα 4 εκατ. επιβάτες. Τον Αύγουστο του 2025, οπότε ήταν μέχρι πρότινος και ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας η συνολική επιβατική κίνηση είχε διαμορφωθεί στα 3,88 εκατ. ταξιδιώτες, εκ των οποίων τα 2,76 εκατ. αντιστοιχούσαν στην κίνηση εξωτερικού. Εφέτος τον Ιούλιο, βασικός μοχλός της ανόδου αποτέλεσε η διεθνής κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,3% αγγίζοντας τα 2,8 εκατ. επιβάτες (από 2,65 εκατ. ταξιδιώτες πέρυσι), ενώ η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 3,4%. Ανοδικά, κατά 4%, κινήθηκε και η επιβατική κίνηση μετεπιβίβασης μέσω της Αθήνας.

Οι διεθνείς αγορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές που συνέβαλαν περισσότερο στην πρόσθετη επιβατική κίνηση του Ιουλίου εφέτος: Στην κορυφή βρέθηκε το Ισραήλ, με επιπλέον 36 χιλ. επιβάτες, και ακολούθησε η Πολωνία με επιπλέον 31 χιλ. ταξιδιώτες. Περισσότερους επιβάτες έφεραν επίσης η Γερμανία (+15 χιλ.), η Ιταλία (+13,2 χιλ.), η Τουρκία (+12,4 χιλ.), η Σλοβακία (+10,4 χιλ.), η Ρουμανία (+9,5 χιλ.), η Αλβανία και η Ουγγαρία με +8,2 χιλ. αντίστοιχα, καθώς και η Ινδία με +7,6 χιλ. επιβάτες.

Η Σλοβακία και η Ινδία αποτελούν μάλιστα νέες αγορές σε επίπεδο χωρών για την Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή δικτύωση του αεροδρομίου, με πιο ιδιαίτερη τη σημασία της ινδικής αγοράς σε ό,τι έχει να κάνει με την σύνδεση της ελληνικής πρωτεύουσας με πιο μακρινούς προορισμούς που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, ιδιαίτερης σημασίας επίσης για τα μακρινά ταξίδια στην Αθήνα, ωστόσο από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, είναι και τα υψηλά ποσοστά πληρότητας που κατέγραψαν μέσα στον Ιούλιο οι πτήσεις μετ’ επιστροφής από τις αγορές του Καναδά και των ΗΠΑ με ποσοστά πληρότητας στο 91,5% για την καναδική και το 89,4% για την αμερικανική αγορά.

Οι επιδόσεις του Ιουλίου είναι παραπάνω από ενθαρρυντικές αν ληφθεί υπόψη ότι καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και διεθνούς αβεβαιότητας, με τη διοίκηση του ΔΑΑ να έχει επισημάνει επανειλημμένα τη δυσκολία της εφετινής χρονιάς, έχοντας προβλέψει μεν αύξηση της επιβατικής κίνησης, ωστόσο σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Επισημαίνεται εδώ ότι για το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τα 19,7 εκατ. επιβάτες, με άνοδο κατά 4,5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, ενώ οι πτήσεις ανήλθαν σε 165,8 χιλιάδες, αυξημένες κατά 3,8%.

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