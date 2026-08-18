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Ένα ακόμη κρίσιμο ορόσημο πέρασε η συμφωνία για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot, καθώς οι μέτοχοι της βρετανικής εταιρείας έδωσαν με συντριπτική πλειοψηφία το «πράσινο φως» στη συναλλαγή.

Μετά τις ψηφοφορίες της 17ης Αυγούστου, το deal εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση, με το βάρος να μεταφέρεται στις εναπομείνασες ρυθμιστικές προϋποθέσεις και, τελικά, στην έγκριση του Scheme of Arrangement από το αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.

Στην ειδική συνέλευση των μετόχων (Court Meeting), το 99,91% των μετοχών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία τάχθηκε υπέρ της συναλλαγής, με 268,2 εκατ. μετοχές να ψηφίζουν «ναι» και μόλις 236.504 κατά. Οι μετοχές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία αντιπροσώπευαν το 59,6% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Evoke.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Γενική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε η ειδική απόφαση που απαιτείται για την εφαρμογή του Scheme και την τροποποίηση του καταστατικού της Evoke. Υπέρ ψήφισε το 99,63%, ή 268,44 εκατ. μετοχές, έναντι μόλις 0,37% που καταψήφισε.

Η ισχυρή στήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της συναλλαγής, καθώς ικανοποιούνται πλέον δύο από τις βασικές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί όταν ανακοινώθηκε το deal. Intralot και Evoke είχαν γνωστοποιήσει στις 5 Ιουνίου 2026 ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Evoke μέσω ανταλλαγής μετοχών, ενώ στις 21 Ιουλίου είχε δημοσιευθεί το Scheme Document με τους αναλυτικούς όρους της διαδικασίας.

Το επόμενα βήματα

Με την έγκριση των μετόχων εξασφαλισμένη, το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων προϋποθέσεων. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, σειρά εγκρίσεων που αφορούν τον ανταγωνισμό και τις ρυθμιστικές αρχές έχει ήδη εξασφαλιστεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το επόμενο κομβικό στάδιο θα είναι η δικαστική ακρόαση για την επικύρωση του πλαισίου συμφωνίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε στο πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα έχουν ικανοποιηθεί ή αρθεί οι υπόλοιποι όροι της συναλλαγής.

Εφόσον το δικαστήριο δώσει την έγκρισή του, η συμφωνία αναμένεται να καταστεί οριστικά ενεργή στο ίδιο χρονικό παράθυρο, δηλαδή έως το τέλος του 2026 ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η ολοκλήρωση του deal εξαρτάται πλέον κυρίως από τα εναπομείναντα ρυθμιστικά και διαδικαστικά βήματα και τη δικαστική επικύρωση, που θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση της Evoke στη νέα Bally’s Intralot, ενώ η γενική συνέλευση των μετόχων της ελληνικής εταιρείας που θα δώσει με τη σειρά της τις απαιτούμενες εγκρίσεις έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

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