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Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε το φορτηγό πλοίο M/V Huda στον Κόλπο του Ομάν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το αεροσκάφος έβαλε με πυρομαχικά ακριβείας κατά της πρύμνης, ακινητοποιώντας το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.

Το Huda είχε προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι και επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την περιοχή. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ότι το πλοίο επιχείρησε πολλές φορές να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Πριν από το πλήγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στο πλήρωμα να απομακρυνθεί από τα σημεία που είχαν στοχοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της CENTCOM δεν διευκρινίζει αν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε προσδιορίζει την έκταση των ζημιών.

Στον απολογισμό της, η CENTCOM αναφέρει ότι 147 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία, ενώ πέντε ακινητοποιήθηκαν επειδή, κατά την ίδια, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η διοίκηση αναφέρει επίσης ότι είχε καταστρέψει νωρίτερα δέκα ιρανικά δεξαμενόπλοια, τα οποία συνδέει με δίκτυο των Φρουρών της Επανάστασης.

Το πλήγμα στο Huda είναι το πρώτο που ανακοινώνουν οι ΗΠΑ εναντίον φορτηγού πλοίου εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Στις 10 Οκτωβρίου, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει στον ίδιο κόλπο το φορτηγό Ocean Molica, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχε επίσης αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με το Reuters, η CENTCOM εκτιμά ότι ο αποκλεισμός έχει εμποδίσει εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα