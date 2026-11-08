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Τη διάσωση 22 ναυτικών από φορτηγό πλοίο στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Εθνική Φρουρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το πλήρωμα ειδοποίησε την Ακτοφυλακή για τη φωτιά.

Ειδικές ομάδες εντόπισαν το πλοίο και απομάκρυναν με ασφάλεια όλους τους ναυτικούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι αραβικών χωρών.

Οι διασώστες τούς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες προτού τους παραδώσουν στις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της διάσωσης ήρθε μία ημέρα αφότου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε το φορτηγό πλοίο Huda στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Η Εθνική Φρουρά των Εμιράτων δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του πλοίου από το οποίο διασώθηκαν οι 22 ναυτικοί ούτε την αιτία της πυρκαγιάς. Παραμένει ανεπιβεβαίωτο αν πρόκειται για το Huda.