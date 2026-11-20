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Στην ανάπτυξη της πολυτελούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με έμφαση σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς, ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης και μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, επενδύει η Explora Journeys του Ομίλου MSC. Η πρόεδρος της εταιρείας, Άννα Νας, παρουσίασε τη στρατηγική αυτή σε συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ στην Αθήνα, ζητώντας παράλληλα έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η Explora Journeys μεταφέρει ετησίως περίπου 16.000 ταξιδιώτες σε 20 ελληνικούς προορισμούς, επιδιώκοντας να διευρύνει την παρουσία της σε μικρότερα νησιά και λιμάνια εκτός των καθιερωμένων διαδρομών.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Αύγουστο του 2023, δραστηριοποιείται στην υπερπολυτελή κρουαζιέρα με πλοία περίπου 400 σουιτών. Το επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται στη μεγαλύτερη παραμονή στα λιμάνια και στην προσφορά εξατομικευμένων εμπειριών σε ταξιδιώτες με υψηλές απαιτήσεις.

«Οι επισκέπτες μας θέλουν να γνωρίσουν την καρδιά κάθε προορισμού», ανέφερε η Άννα Νας, εξηγώντας ότι οι πελάτες της εταιρείας αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τους κατοίκους, τοπική γαστρονομία και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύρος και Πάτμος στο επίκεντρο

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τη Σύρο, όπου οι επιβάτες μαγειρεύουν με τοπικούς σεφ και γνωρίζουν τα κρασιά του νησιού, και την Πάτμο, όπου επισκέπτονται μοναστήρι και έρχονται σε επαφή με τη μοναστική ζωή.

Η πρόεδρος της Explora Journeys υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και εκτός της θερινής περιόδου, αξιοποιώντας το κλίμα, τη γαστρονομία και την πολιτιστική της κληρονομιά. Όπως εξήγησε, τα κρουαζιερόπλοια μπορούν να προσεγγίζουν προορισμούς ακόμη και όταν οι ξενοδοχειακές μονάδες παραμένουν κλειστές, στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες.

Η Άννα Νας προσδιόρισε τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής αγοράς: την ανάδειξη νέων προορισμών, την εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη κατάρτισης ξεναγών και επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς σε ορισμένες μικρές περιοχές οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών.

Παράλληλα, πρότεινε τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού οδικού χάρτη με ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, ώστε να καθοριστούν οι προτεραιότητες και οι αναγκαίες επενδύσεις.

Σημείωσε ότι η Explora Journeys σχεδιάζει τα δρομολόγιά της δύο έως δυόμισι χρόνια νωρίτερα, δίνοντας στους προορισμούς τη δυνατότητα να προετοιμάζουν εγκαίρως τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους. Η στρατηγική της εταιρείας αναδεικνύει τη σημασία της οικονομικής απόδοσης κάθε άφιξης και όχι αποκλειστικά του αριθμού των επιβατών. Οι ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης μπορούν να ενισχύσουν την τοπική κατανάλωση, από την εστίαση και το εμπόριο μέχρι τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τα παραδοσιακά προϊόντα.

Η Άννα Νας επισήμανε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας πρέπει να σέβεται την καθημερινότητα των κατοίκων και να δημιουργεί ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Για την Ελλάδα, το επιχειρηματικό στοίχημα είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ταξιδιωτικής δαπάνης, η αξιοποίηση περισσότερων λιμανιών και η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους.