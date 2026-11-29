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Πέντε ακόμη πλοία της κατηγορίας World Class σχεδιάζει να εντάξει στον στόλο της έως το 2031 η MSC Cruises, την ώρα που το νεότερο πλοίο της σειράς, το MSC World Asia, ετοιμάζεται για την πρώτη του κρουαζιέρα με επιβάτες. Επόμενο στη σειρά είναι το MSC World Atlantic, το οποίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, θα ξεκινήσει δρομολόγια τον Νοέμβριο του 2027 από το Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα. Η MSC Cruises έχει ήδη παραγγείλει άλλα τέσσερα πλοία της ίδιας κατηγορίας, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία έως το 2031.

Το MSC World Asia θα κάνει την πρώτη του σεζόν στη Μεσόγειο. Η παρθενική κρουαζιέρα θα αναχωρήσει στις 4 Δεκεμβρίου από τη Βαρκελώνη, με στάσεις στη Μασσαλία, τη Γένοβα, τη Μεσσήνη, την Τσιβιταβέκια, λιμάνι που εξυπηρετεί τη Ρώμη και τη Βαλέτα. Για τη χειμερινή περίοδο 2027–2028 η εταιρεία έχει προγραμματίσει τη μετακίνηση του πλοίου στη Νότια Καραϊβική, όπου θα προσφέρει κρουαζιέρες επτά και 14 διανυκτερεύσεων.

Επτά ζώνες και 24 νέες ή αναβαθμισμένες επιλογές

Η διαρρύθμιση του MSC World Asia δίνει μια εικόνα του σχεδιασμού που ακολουθεί η MSC Cruises στα πλοία της κατηγορίας World Class. Οι χώροι του πλοίου οργανώνονται σε επτά ζώνες, καθεμία με διαφορετικές επιλογές εστίασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Η εταιρεία έχει εντάξει συνολικά 24 νέες ή αναβαθμισμένες επιλογές, μεταξύ των οποίων διαδραστικές δραστηριότητες για οικογένειες, και αναφέρει ότι έχει διευρύνει τις επιλογές φαγητού που περιλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.

Στο πλοίο λειτουργούν περισσότερα από 40 μπαρ, σαλόνια και εστιατόρια, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραγωγές και δραστηριότητες σε χώρους ευεξίας και αναψυχής. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται και μια στεγνή τσουλήθρα, την οποία η MSC Cruises περιγράφει ως τη μεγαλύτερη σε μήκος σε πλοίο.

Η αναφορά στην Ασία αποτυπώνεται στη διακόσμηση και στην αρχιτεκτονική των κοινόχρηστων χώρων, με στοιχεία εμπνευσμένα από την τέχνη και τα τοπία της ηπείρου. Στον υπαίθριο περίπατο του πλοίου, το World Promenade, ο Yaoyao, ένας δράκος από ανοξείδωτο ατσάλι, αιωρείται δέκα μέτρα πάνω από το κατάστρωμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της MSC Cruises, Τζάνι Ονοράτο, συνέδεσε την ένταξη του MSC World Asia στον στόλο με τη συνέχιση των επενδύσεων της εταιρείας στην κατηγορία World Class. Στη δήλωσή του έδωσε έμφαση στην εμπειρία των επιβατών και στην έναρξη της πρώτης σεζόν του πλοίου στη Μεσόγειο.

Η παρουσίαση στη Χάβρη

Μετά την ονοματοδοσία της περασμένης Τετάρτης, η MSC Cruises παρουσίασε το πλοίο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στη Χάβρη, σε εκδήλωση για συνεργάτες του τουρισμού, εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης και προσκεκλημένους της εταιρείας.

Τη βραδιά παρουσίασε ο κωμικός και ηθοποιός Gad Elmaleh. Ο χορογράφος Sadeck Berrabah και η ομάδα του παρουσίασαν παράσταση που δημιουργήθηκε για την εκδήλωση με θέμα «The Art of Innovation», ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με DJ set του Bob Sinclar.