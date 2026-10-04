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Η υποχώρηση της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου δεν ανακόπτει το ενδιαφέρον για αγορές πλοίων, ενώ στα δεξαμενόπλοια τα υψηλά έσοδα και η περιορισμένη διαθεσιμότητα τονάζ εξακολουθούν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις. Αυτή είναι η βασική εικόνα που καταγράφει ο ναυλομεσιτικός οίκος WEBERSEAS (HELLAS) στην εβδομαδιαία έκθεσή του για την 40ή εβδομάδα του 2026, με ενεργή παρουσία αγοραστών και στους τρεις βασικούς κλάδους της ναυτιλίας.

Στο ξηρό φορτίο, ο Baltic Dry Index διαμορφώθηκε στις 3.140 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 9,59%. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα Capesize, με τον μέσο όρο των πέντε βασικών διαδρομών χρονοναύλωσης να υποχωρεί κατά 15,65%, στα 45.435 δολάρια ημερησίως. Αντίθετα, οι μικρότερες κατηγορίες εμφάνισαν μεγαλύτερη σταθερότητα: τα Kamsarmax κατέγραψαν οριακή πτώση 0,13%, στα 21.407 δολάρια, ενώ τα Ultramax και τα Handysize ενισχύθηκαν κατά 0,69% και 0,48%, στα 22.681 και 18.147 δολάρια ημερησίως αντίστοιχα.

Παρά τη διόρθωση των ναύλων, η αγορά μεταχειρισμένων bulk carriers παραμένει δραστήρια, με τις τιμές να παρουσιάζουν γενικά τάσεις ενίσχυσης. Σύμφωνα με τη WEBERSEAS, ιδιαίτερη στήριξη δέχεται η κατηγορία Post-Panamax. Στο σχολιαστικό μέρος της έκθεσης αναφέρεται πώληση πλοίου κινεζικής κατασκευής του 2011, με άμεση παράδοση, σε τίμημα κοντά στο άνω όριο των 14 εκατ. δολαρίων.

Την προτίμηση των αγοραστών για σύγχρονα πλοία επιβεβαιώνει και η πώληση ενός Ultramax ιαπωνικής κατασκευής του 2017, οικολογικού σχεδιασμού, έναντι περίπου 30,5 εκατ. δολαρίων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφορών την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα δεξαμενόπλοια, ο ναυλομεσιτικός οίκος περιγράφει μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ναύλων, παρά τη σχετική σταθεροποίηση στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Τα Suezmax συγκεντρώνουν ιδιαίτερα έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τις πρόσφατες συναλλαγές να αποτυπώνουν ταχεία άνοδο των αξιών τους.

Η εβδομαδιαία εικόνα των επιμέρους διαδρομών ήταν, πάντως, διαφοροποιημένη. Ο δείκτης για τα VLCC στη διαδρομή αμερικανικού Κόλπου–Κίνας υποχώρησε κατά 5,23%, ενώ για τα Suezmax στη διαδρομή Δυτικής Αφρικής–Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε άνοδο 10,10%. Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα Aframax στη διαδρομή Μέσης Ανατολής–Σιγκαπούρης, κατά 20,24%, και στο καλάθι διαδρομών MR του Ειρηνικού, κατά 32,67%.

Το ύψος των αποτιμήσεων αποτυπώνεται και στους πίνακες της έκθεσης. Η ενδεικτική αξία ενός δεκαετούς VLCC ανέρχεται σε 153 εκατ. δολάρια, έναντι μέσου όρου πενταετίας 79 εκατ. δολαρίων. Για ένα δεκαετές Suezmax, η αντίστοιχη αποτίμηση φθάνει τα 98 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 75% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας.

Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο ανταγωνισμός για διαθέσιμο τονάζ παραμένει έντονος, κυρίως για πλοία που μπορούν να παραδοθούν άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη WEBERSEAS, οι αγορές από εταιρείες που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες των δικτύων τους περιορίζουν περαιτέρω τη διαθεσιμότητα στη χρονοναύλωση και στηρίζουν τις αξίες των πλοίων. Ο δείκτης SCFI διαμορφώθηκε στις 3.662,30 μονάδες, με μικρή εβδομαδιαία υποχώρηση 0,66%.

Ελληνικό ενδιαφέρον καταγράφεται και στις ναυπηγήσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει παραγγελία δύο Kamsarmax χωρητικότητας 82.000 dwt στο ναυπηγείο Tsuneishi, με παράδοση το 2029, χωρίς δημοσιοποιημένο τίμημα. Παράλληλα, αναφέρει παραγγελία τεσσάρων containerships χωρητικότητας 10.100 TEU στο HJ Shipbuilding, επίσης για παράδοση το 2029, έναντι 122 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο. Τα πλοία προβλέπεται να διαθέτουν scrubbers και προετοιμασία για χρήση μεθανόλης, ενώ η παραγγελία συνδέεται με σύμβαση χρονοναύλωσης.

Η εικόνα της εβδομάδας δείχνει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις εξακολουθούν να στηρίζονται στην προοπτική απασχόλησης και στην πρόσβαση σε διαθέσιμα πλοία. Η διόρθωση σε ορισμένους ναύλους συνυπάρχει με ισχυρή ζήτηση για τονάζ, διατηρώντας ενεργή την αγορά αγοραπωλησιών και υψηλές τις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια.

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