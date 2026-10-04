Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη ναυτιλία, η απόσταση ανάμεσα σε μια επενδυτική απόφαση και στην απόδοσή της μετριέται συχνά σε χρόνια. Από την υπογραφή της παραγγελίας μέχρι την παράδοση ενός πλοίου, οι ναύλοι μπορεί να έχουν αλλάξει, οι εμπορικές διαδρομές να έχουν μετατοπιστεί και οι απαιτήσεις των πελατών να έχουν γίνει αυστηρότερες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τελευταίες κινήσεις της Μαρίας Αγγελικούση αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι παραλαβές νέων πλοίων συνδυάζονται με την αποχώρηση παλαιότερων μονάδων και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στις ενεργειακές μεταφορές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο όμιλος έχει στόλο από 161 πλοία συν 28 υπό ναυπήγηση.

Το πρόγραμμα παραδόσεων για το 2026 περιλαμβάνει συνολικά 13 νεότευκτα εκ των οποίων έξι δεξαμενόπλοια Suezmax διπλού καυσίμου, έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα εξειδικευμένο δεξαμενόπλοιο τύπου DP2 shuttle tanker. Πρόκειται για τις προγραμματισμένες προσθήκες ολόκληρου του έτους, στις οποίες περιλαμβάνονται και πλοία που έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο. Η κατανομή τους αποτυπώνει το βάρος που δίνει ο όμιλος στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, δείχνει την επιλογή να επενδύσει σε μονάδες με σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, επιδιώκοντας καλύτερη λειτουργική απόδοση.

Η τελευταία προσθήκη σε αυτή την αλυσίδα παραδόσεων είναι το Maran Melina, η παραλαβή που έγινε γνωστή στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το δεξαμενόπλοιο, μεταφορικής ικανότητας 155.500 dwt, κατασκευάστηκε στη New Times Shipbuilding της Κίνας, φέρει την ελληνική σημαία και αποτελεί το πέμπτο Suezmax διπλού καυσίμου της συγκεκριμένης σειράς της Maran Tankers. Ο σχεδιασμός του συνδυάζει βελτιστοποιημένη μορφή κύτους, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και γεννήτριες άξονα. Αυτά τα χαρακτηριστικά υπηρετούν έναν πρακτικό στόχο: τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση της απόδοσης κατά την καθημερινή λειτουργία του πλοίου.

Για έναν πλοιοκτήτη, τέτοιες επιλογές έχουν σημασία σε όλη τη διάρκεια ζωής μιας μονάδας. Το κόστος καυσίμων, η αξιοπιστία και η δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των ναυλωτών επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της σε διαδοχικούς κύκλους της αγοράς. Η επένδυση στη νέα τεχνολογία μπορεί, επομένως, να διαβαστεί ως μέρος μιας προσπάθειας να διατηρηθεί ο στόλος ισχυρός και μετά την ολοκλήρωση του σημερινού προγράμματος παραδόσεων.

Στη Maran Gas, η ίδια κατεύθυνση εκφράζεται και μέσα από τις πωλήσεις παλαιότερων πλοίων. Μεταξύ των μονάδων που πέρασαν στην Exmar βρίσκονται το Simaisma, χωρητικότητας 146.000 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2006, και το Tura, πρώην Ummera, χωρητικότητας 145.896 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2005. Τα δύο πλοία αποκτούν διαφορετικό επιχειρηματικό ρόλο. Το Simaisma προορίζεται να αξιοποιηθεί ως πλωτή μονάδα μεταφόρτωσης LNG, εξυπηρετώντας την αγορά ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το Tura προορίζεται για μετατροπή σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης για ενεργειακό έργο στην Κολομβία. Για τη Maran Gas, η πώληση τους δημιουργεί χώρο για νεότερες μονάδες. Για τον αγοραστή, προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης πλοίων που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ενεργειακές υποδομές. Η συναλλαγή αναδεικνύει έτσι πώς ένα πλοίο μπορεί να αλλάξει χρήση καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες της αγοράς.

Η σύνθεση του στόλου του Ομίλου μεταβάλλεται σταδιακά, με έμφαση στην τεχνολογία και στη λειτουργική απόδοση. Το μέγεθος παραμένει σημαντικό, αλλά η ποιότητα των πλοίων και η απασχόλησή τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική τους αξία. Σε αυτή την εικόνα έχει προστεθεί ένας ακόμη τομέας, τα shuttle tankers. Τα εξειδικευμένα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Η συμφωνία για την απόκτηση της Altera Shuttle Tankers ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και η εταιρεία μετονομάστηκε σε Maran Shuttle Tankers τον Φεβρουάριο του 2025.

Η εξαγορά αφορούσε μια επιχείρηση με 18 και δραστηριότητα στη Βραζιλία, στον Καναδά και στη Βόρεια Θάλασσα. Προσέθεσε στον όμιλο εξειδικευμένο στόλο, τεχνογνωσία και παρουσία σε αγορές που συνδέονται άμεσα με την υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου. Η προγραμματισμένη παράδοση ενός νέου DP2 shuttle tanker μέσα στο 2026 δίνει συνέχεια σε αυτή την επέκταση.

Παράλληλα με τη διεθνή ανάπτυξη, η ελληνική σημαία παραμένει κεντρική επιλογή. Στη δημόσια παρέμβασή της τον Ιούνιο, η Μαρία Αγγελικούση εξέφρασε την υπερηφάνειά της για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των πλοίων του ομίλου τη φέρει. Έδωσε επίσης έμφαση στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη νέων αξιωματικών, συνδέοντας το ανθρώπινο δυναμικό με την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Η παράμετρος αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όσο τα πλοία γίνονται τεχνολογικά πιο απαιτητικά. Η απόδοση των νέων συστημάτων εξαρτάται και από τους ανθρώπους που τα χειρίζονται, από τη συνεργασία πλοίου και γραφείου και από τη συνεχή εκπαίδευση.

Διαβάστε ακόμη

Οδικά έργα: Σε αναζήτηση νέου μοντέλου συμβάσεων παραχώρησης

Δημήτρης Καπούνης (ΕΑΣ Νάξου): Πώς χτίζεται το μέλλον ενός αιωνόβιου συνεταιρισμού

Ναυτιλία: Οι Eλληνες εφοπλιστές ανεβάζουν ταχύτητα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ