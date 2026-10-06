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Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του στόλου, οι άνθρωποι και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα προηγούνται σήμερα της στρατηγικής για τα καύσιμα, σύμφωνα με τον Αντώνη Γεώργαντζη της Latsco Marine Management, ο οποίος από το βήμα του 16ου Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum τάχθηκε υπέρ μιας συντηρητικής προσέγγισης στις νέες τεχνολογίες. Παρά την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Latsco στα alternative fuels από το 2019, δεν επιλέγει τον ρόλο του «first mover» ούτε τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων σε λύσεις που δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Το μήνυμα του Γεώργαντζη ήταν ουσιαστικά ένα «back to basics» για τη ναυτιλία: αντί να απορροφώνται χρόνος και πόροι σε «εξωτικές» λύσεις που ενδέχεται να μην αποκτήσουν πρακτική εφαρμογή στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον, το βάρος πρέπει να πέφτει στην ασφάλεια, στους ανθρώπους, στην αξιόπιστη συντήρηση των πλοίων και στον σωστό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Η θέση αυτή δεν σημαίνει απομάκρυνση από την ενεργειακή μετάβαση. Η Latsco ασχολείται ενεργά με τα εναλλακτικά καύσιμα από το 2019 και έχει επενδύσει τόσο στην τεχνολογία όσο και στους ανθρώπους της, στη στεριά και στη θάλασσα, προκειμένου να αποκτήσει πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία.

Η επιλογή της εταιρείας είναι, ωστόσο, να χτίζει τεχνογνωσία χωρίς να δεσμεύεται πρόωρα σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία. Έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία, θέλει να διατηρεί εντός της εταιρείας την τεχνική ικανότητα ώστε, εφόσον στο μέλλον προκύψει η ανάγκη, να μπορεί να προχωρήσει σε retrofitting και αναβάθμιση του στόλου της προς την κατεύθυνση που θα απαιτήσει η αγορά.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που ανέπτυξε ο Γεώργαντζης αφορά το κόστος. Οι dual-fuel σχεδιάσεις απαιτούν σημαντικές πρόσθετες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, οι οποίες σήμερα, όπως επισήμανε, δεν υποστηρίζονται επαρκώς ούτε από την εμπορική ζήτηση ούτε από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, το regulatory framework είτε δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί είτε βρίσκεται υπό ανάπτυξη, ενώ αρκετές από τις νέες τεχνολογίες βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια ωρίμανσής τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάληψη του ρίσκου του «first mover» δεν αποτελεί την επιλογή της Latsco.

Ενδεικτική είναι, κατά τον ίδιο, και η εικόνα του παγκόσμιου orderbook. Εάν εξαιρεθούν κατηγορίες πλοίων υψηλής αξίας, όπως τα LNG και LPG carriers και τα μεγάλα containerships, οι παραγγελίες νέων πλοίων δείχνουν σχεδόν καθολική επιλογή συμβατικών καυσίμων.

Η στρατηγική της Latsco είναι επομένως να είναι προετοιμασμένη, χωρίς να επιχειρεί να προβλέψει πρόωρα ποιο καύσιμο ή ποια τεχνολογία θα επικρατήσει. Εφόσον η ζήτηση κινηθεί στο μέλλον προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, η εταιρεία θέλει να διαθέτει ήδη την τεχνική γνώση και εμπειρία για να προσαρμοστεί.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης του Γεώργαντζη αφορούσε τον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο τοποθέτησε στον πυρήνα της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Η ευημερία των πληρωμάτων και η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος στα πλοία είναι, όπως υπογράμμισε, εξίσου σημαντικές με την τεχνολογική καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα απαιτεί συνέπεια σε όλα τα επίπεδα: διατήρηση ικανών ανθρώπων στη στεριά και στα πλοία, ένα σύγχρονο αλλά απλό και εύκολα εφαρμόσιμο Safety Management System, αξιόπιστο και σωστά συντηρημένο εξοπλισμό και καλό προγραμματισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γεώργαντζης ανέδειξε ιδιαίτερα την αξία της «ναυτοσύνης». Η ικανότητα εκτέλεσης ακόμη και των απλών εργασιών με έναν απλό, ασφαλή και δοκιμασμένο τρόπο συχνά παραβλέπεται, ενώ αυτή η γνώση και οι αξίες του παρελθόντος πρέπει να μεταφέρονται από τη μία γενιά ναυτικών στην επόμενη.

Αυτή είναι και η ουσία του «back to basics» που πρόταξε: επιστροφή στις βασικές αρχές της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας, έπειτα από σημαντικό χρόνο που έχει δαπανήσει ο κλάδος εξετάζοντας λύσεις οι οποίες είτε αποδείχθηκαν δύσκολες στην πρακτική εφαρμογή είτε είναι πιθανό να μη χρησιμοποιηθούν ευρέως στο ορατό μέλλον.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται στη συντήρηση του στόλου. Ετήσιες μαζικές παραγγελίες ανταλλακτικών, maintenance contracts και σταθερές επιχειρηματικές σχέσεις με προμηθευτές αποτελούν, σύμφωνα με τον Γεώργαντζη, στοιχεία μιας πειθαρχημένης πολιτικής συντήρησης χωρίς εκπτώσεις.

Και αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο έντονης αύξησης των OPEX. Ο Γεώργαντζης χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την αύξηση του κόστους των λιπαντικών, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα δεν πρέπει να οδηγούν σε περικοπές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές αυξάνουν τα ton-miles, επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των πλοίων και οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση των OPEX. Στις νέες προκλήσεις πρόσθεσε και την κυβερνοασφάλεια, καθώς οι πιθανές απειλές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη λειτουργία πλοίων και εταιρειών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η fuel strategy βρίσκεται χαμηλά στην ιεράρχηση των άμεσων επιχειρησιακών προτεραιοτήτων. Προηγούνται ο ανθρώπινος παράγοντας, η ασφάλεια, η συμμόρφωση και η αξιόπιστη λειτουργία, χωρίς συμβιβασμούς σε safety, security και compliance.

Για τον Γεώργαντζη, το σημερινό περιβάλλον απαιτεί τελικά από τις ναυτιλιακές εταιρείες τρία βασικά χαρακτηριστικά: ευελιξία, προσαρμοστικότητα και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Η τεχνογνωσία για την επόμενη ημέρα πρέπει να υπάρχει, αλλά χωρίς να υπονομεύονται οι βασικές αρχές που εξασφαλίζουν σήμερα την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του στόλου.

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