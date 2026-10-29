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Ακυρώσεις δρομολογίων και μεταθέσεις αναχωρήσεων φέρνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ. Η κινητοποίηση αφορά τον Πειραιά, τη Ραφήνα, το Λαύριο, την Πάτρα, την Ηγουμενίτσα, την Ελευσίνα και το Ρίο–Αντίρριο, ενώ παράλληλα κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blue Star Ferries, δεν θα εκτελεστούν το δρομολόγιο του Blue Star 1, στις 07:25 από Πειραιά προς Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ίο, με επιστροφή, και του Blue Star Paros, στις 07:30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή. Ακυρώνονται επίσης τα προγραμματισμένα δρομολόγια των Aero Highspeeds προς τον Αργοσαρωνικό.

Άλλες αναχωρήσεις μεταφέρονται αργά το βράδυ. Από τον Πειραιά, τα Blue Star Myconos, Blue Star Chios, Αριάδνη και Έλυρος προγραμματίζεται να αποπλεύσουν στις 23:00, το Blue Star Naxos στις 23:30 και το Νήσος Σάμος στις 23:59. Για τα ακυρωμένα δρομολόγια η εταιρεία ζητεί αλλαγή εισιτηρίων μέσω του πρακτορείου κράτησης ή του κέντρου εξυπηρέτησής της.

Κεντρικά αιτήματα των ναυτεργατικών σωματείων είναι η προστασία των πληρωμάτων σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων και η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» διεκδικούν αυξήσεις 12%, αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, ενίσχυση της στελέχωσης και των μέτρων ασφάλειας, καθώς και επτάωρο, πενθήμερο και 35ωρο.

Η ΟΜΥΛΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00, για τους εργαζομένους που εκπροσωπεί. Ζητεί συλλογικές συμβάσεις σε όλα τα λιμάνια και άμεση ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στον ΟΛΠ, όπου η προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση έληξε στις 31 Ιουλίου. Παράλληλα, αντιδρά στη στρατιωτική χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων και στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση.

Την ίδια ημέρα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά οργανώνει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, στο πλαίσιο διεθνούς κινητοποίησης εργαζομένων στα λιμάνια, με αιτήματα την αποτροπή μεταφοράς πολεμικού υλικού, αυξήσεις αποδοχών και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι επιβάτες χρειάζεται να επιβεβαιώνουν το δρομολόγιό τους με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο πριν μετακινηθούν στο λιμάνι.