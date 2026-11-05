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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παραλαβή των δύο νεότευκτων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων της Attica Group, τα οποία θα ενισχύσουν τη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας. Με μήκος 240 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς 200 φορτηγών και 1.500 επιβατών το καθένα, τα δύο πλοία αποτελούν σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου του ελληνικού ομίλου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του newmoney, το πρώτο πλοίο θα παραληφθεί στις 30 Απριλίου 2027, με στόχο να ξεκινήσει εμπορικά δρομολόγια στα τέλη Ιουνίου. Το δεύτερο αναμένεται να παραδοθεί στις 31 Αυγούστου 2027, ώστε να ενταχθεί στο δίκτυο του ομίλου στα τέλη Οκτωβρίου. Και τα δύο προορίζονται για τη γραμμή Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία και, μέσω αυτής, με τις αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.Τα Stena E-Flexer ανήκουν σε μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού RoPax, με μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με τα συμβατικά πλοία της κατηγορίας. Uα είναι πιστοποιημένα ως «methanol-ready», με πρόβλεψη για μελλοντική χρήση μεθανόλης, ενώ φέρουν και την ένδειξη «battery-ready», επιτρέποντας την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας όταν η τεχνολογία το επιτρέψει σε ευρύτερη κλίμακα. Οι μηχανές τους είναι πολλαπλών καυσίμων, σχεδιασμένες να λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα, βιοκαύσιμα και μεθανόλη.

Η χωρητικότητά τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό φορτηγών που μεταφέρουν προϊόντα από και προς την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η δυνατότητα μεταφοράς 1.500 επιβατών ανά πλοίο δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για την τουριστική κίνηση. Τα δύο πλοία ναυπηγούνται στο κινεζικό ναυπηγείο CMI Jinling Weihai, μέσω συμφωνίας με τη σουηδική Stena RoRo η οποία θα έχει την πλοιοκτησία και η Αttica τη διαχείριση. Η συνεργασία προβλέπει δεκαετή γυμνή ναύλωση-bare boat, με δικαίωμα αγοράς, ενώ περιλαμβάνει και δυνατότητα προσθήκης δύο ακόμη πλοίων. Πρόκειται για σύγχρονες μονάδες με προηγμένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και τεχνολογικές προβλέψεις για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών ρύπων.

Η κίνηση της Attica Group αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω του ανταγωνισμού στην Αδριατική. Ο ιταλικός όμιλος Grimaldi προχωρεί επίσης σε νέες ναυπηγήσεις, με τα τρία πρώτα πλοία του σχετικού προγράμματος να αναμένονται το 2028. Τα νέα πλοία της Attica θα είναι μεγαλύτερα σε διαστάσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα του ελληνικού ομίλου να ανταγωνιστεί στις γραμμές Ελλάδας–Ιταλίας. Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Attica Group για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου της, με ορίζοντα το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς επιβάτες και μεταφορικές επιχειρήσεις.

Με τις παραλαβές να απέχουν πλέον λιγότερο από έναν χρόνο, το 2027 αναδεικνύεται σε χρονιά-ορόσημο για την παρουσία της Attica Group στην Αδριατική.