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Την παράταση κατά έναν μήνα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς τη Χίο και τη Λέσβο, διατηρώντας το πρόγραμμα του Οκτωβρίου, αποφάσισε η Attica Group, με φόντο την επικείμενη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου και τις πρόσθετες ανάγκες μετακίνησης που δημιουργούνται για τους κατοίκους του νησιού.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διατήρηση επαρκών ακτοπλοϊκών συνδέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Βόρειο Αιγαίο, καθώς το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης από και προς το νησί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παράταση έχει στόχο να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο στις αρμόδιες αρχές ώστε να εξετάσουν και να προωθήσουν την καλύτερη δυνατή λύση για την εξυπηρέτηση των νησιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο της Χίου πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία του από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, γεγονός που καθιστά την ακτοπλοϊκή σύνδεση ακόμη πιο κρίσιμη για την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.

Η Attica Group διευκρινίζει ότι ο χειμερινός προγραμματισμός των δρομολογίων της, ο οποίος προέβλεπε προσαρμοσμένη συχνότητα εξυπηρέτησης, είχε υποβληθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακτοπλοϊκού δικτύου. Όπως επισημαίνει, ο σχεδιασμός αυτός είχε προηγηθεί της γνωστοποίησης του κλεισίματος του αεροδρομίου της Χίου.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναδεικνύει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα, επικαλούμενος το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τον υπερδιπλασιασμό της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μια ακόμη παράμετρο στη συζήτηση για τη διαμόρφωση των χειμερινών δρομολογίων, καθώς οι ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιών πρέπει να συνδυαστούν με το αυξημένο λειτουργικό κόστος των πλοίων.

Η παράταση αποτελεί προσωρινή λύση, χωρίς να προδικάζει τον τελικό σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών συνδέσεων για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου. Το επόμενο βήμα βρίσκεται πλέον στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από την αναστολή των αεροπορικών συνδέσεων της Χίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Attica Group

Η Attica Group παρατείνει για ένα μήνα τα δρομολόγια προς Χίο και Λέσβο διευκολύνοντας την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη συνδεσιμότητα των νησιών

Η Attica Group, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στο Βόρειο Αιγαίο, σε μια απαιτητική συγκυρία για τη συνδεσιμότητα των νησιών, αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα μήνα το πρόγραμμα δρομολογίων του Οκτωβρίου προς Χίο και Λέσβο.

Σημειώνεται ότι ο χειμερινός προγραμματισμός με προσαρμοσμένη συχνότητα δρομολογίων είχε υποβληθεί από τον περασμένο Ιανουάριο, στα πλαίσια εξορθολογισμού του δικτύου δρομολογίων και πολύ πριν γίνει γνωστό το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου.

Η σημερινή απόφαση λαμβάνεται με δεδομένη πια, την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές το αναγκαίο χρονικό περιθώριο να εξετάσουν και να δρομολογήσουν λύσεις, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων του, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τον υπερδιπλασιασμό της τιμής του ναυτιλιακού καυσίμου.

Η Attica Group παραμένει προσηλωμένη στην αξιόπιστη εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών και τη συνδεσιμότητά τους, 12 μήνες τον χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, συμβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο στη στήριξη των νησιωτών, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας με τις αρμόδιες αρχές για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών συνδεσιμότητας της Χίου.