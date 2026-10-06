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Τη HELMEPA και τη διαχρονική συμβολή της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην προώθηση της βιωσιμότητας στη ναυτιλία τίμησε το 16th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, απονέμοντάς της το “2026 Capital Link Maritime Sustainability Award” για τη «Θεσμική Ηγεσία στην Προώθηση της Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας».

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της HELMEPA η πρόεδρός της, Σεμίραμις Παληού, πρόεδρος επίσης της INTERMEPA και διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping Inc., η οποία έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας της τη συλλογική ευθύνη απέναντι στη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της ναυτιλίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από εταιρείες και οργανισμούς που κινούνται μεμονωμένα.

«Καμία οργάνωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την πρόκληση», τόνισε, αναφερόμενη στις βαθιές αλλαγές που φέρνουν στη ναυτιλία τα νέα καύσιμα, οι νέες τεχνολογίες και το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Όπως επισήμανε, η απάντηση βρίσκεται στη συλλογική ηγεσία, μέσα από την οποία «μπορούμε να μετατρέψουμε τις καλές προθέσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα και να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας προς τις γενιές που ακολουθούν».

Η Σεμίραμις Παληού παρέλαβε τη διάκριση όχι ως προσωπική επιβράβευση, αλλά, όπως ξεκαθάρισε, εκ μέρους ολόκληρης της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη HELMEPA κατά τη διάρκεια των 44 ετών λειτουργίας της.

«Η HELMEPA υπηρετεί έναν ευγενή σκοπό: να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν υγιή, ζωντανό ωκεανό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σκοπός αυτός γίνεται ισχυρότερος όσο περισσότεροι άνθρωποι τον ενστερνίζονται.

Η ιστορία της HELMEPA ξεκινά σε μια εποχή κατά την οποία έννοιες όπως ESG, κλιματικοί στόχοι και αγορές άνθρακα δεν είχαν ακόμη εισέλθει στο λεξιλόγιο της διεθνούς ναυτιλίας. Το 1982, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα συσπειρώθηκε γύρω από μια απλή αλλά πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα: «To Save the Seas» – «Να σώσουμε τις θάλασσες».

Η αρχική σύλληψη ανήκε στον αείμνηστο Γιώργο Π. Λιβανό, ο οποίος ήδη από το 1979 είχε προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή της θαλάσσιας ρύπανσης, καλώντας την ελληνική ναυτιλία να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσει το παράδειγμα. Στις 4 Ιουνίου 1982, Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτικοί ανέλαβαν εθελοντικά τη δέσμευση να περάσουν από τα λόγια στην πράξη και έτσι γεννήθηκε η HELMEPA.

Επικεφαλής της πρώτης Εκτελεστικής Επιτροπής τέθηκε ο Γιώργος Π. Λιβανός, πλαισιωμένος από σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και της ναυτοσύνης: τον Ιωάννη Γκούμα, τον Γρηγόρη Χατζηελευθεριάδη, τον Δρ. Ματθαίο Δ. Λω, τον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της HELMEPA, καθώς και τον Μιχάλη Ζενζεφίλη, γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Καθοριστική συμβολή στο χτίσιμο του οργανισμού από τα πρώτα του βήματα είχε και ο υποναύαρχος Παναγιώτης Κοσμάτος, πρώτος γενικός διευθυντής της HELMEPA.

Αυτή ακριβώς την παρακαταθήκη των ιδρυτών συνέδεσε η Σεμίραμις Παληού με τη σημερινή διάκριση. Αφιέρωσε το βραβείο στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις εταιρείες-μέλη, στους ναυτικούς, στη Γραμματεία της HELMEPA, αλλά και στους πολυάριθμους εθελοντές που στηρίζουν τις δράσεις της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις επιτροπές του οργανισμού, στους Youth Ambassadors, στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του HELMEPA Junior, καθώς και στους πολίτες που συμμετέχουν στους καθαρισμούς ακτών.

«Όλοι αυτοί συνεχίζουν τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ιδρυτές μας το 1982. Είμαστε όλοι HELMEPA και αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους μας», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η πρόεδρος της HELMEPA στην έννοια της θεσμικής ηγεσίας. Όπως σημείωσε, ένας θεσμός μπορεί να αξιολογείται με βάση το μέγεθος, την ιστορία και την επιρροή του, όμως ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι άνθρωποί του.

«Για εμάς, πάνω απ’ όλα, ένας θεσμός καθορίζεται από τους ανθρώπους του: άνδρες και γυναίκες με αξίες, δέσμευση, ανοιχτό μυαλό και το θάρρος να δρουν», ανέφερε.

Στη φιλοσοφία αυτή βασίζεται, σύμφωνα με τη Σεμίραμι Παληού, και το μοντέλο λειτουργίας της HELMEPA, το οποίο φέρνει στην ίδια πλευρά πλοιοκτήτες και ναυτικούς, στελέχη γραφείου και εκπαιδευτές, επιστήμονες, δημόσιες αρχές και τη νέα γενιά.

Σε μία από τις χαρακτηριστικότερες αναφορές της ομιλίας της, συμπύκνωσε τη φιλοσοφία αυτή στη φράση: «Η ηγεσία δεν είναι να στέκεσαι μπροστά. Είναι να στέκεσαι δίπλα».

Η HELMEPA, όπως εξήγησε, δεν επιδιώκει να δημιουργεί «ακολούθους», αλλά να δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. «Τους δίνουμε ιδέες, εργαλεία, ευκαιρίες και χώρο και στη συνέχεια συνδυάζουμε τη συνεισφορά τους για να πετύχουμε αποτελέσματα που κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να πετύχει μόνος του», σημείωσε.

Η επιλογή αυτή, προσέθεσε, είναι συνειδητή. Η λειτουργία από τη βάση προς τα πάνω και ο από κοινού σχεδιασμός των δράσεων μπορεί να μην αποτελούν πάντοτε τον ευκολότερο ή ταχύτερο δρόμο. Είναι όμως, όπως είπε, «ο δρόμος που βαδίζουμε μαζί και εκείνος που απαιτεί η βιωσιμότητα».

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της είχε μία ελληνική έννοια την οποία η Σεμίραμις Παληού χαρακτήρισε ως στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της HELMEPA: το φιλότιμο.

Το περιέγραψε ως τη διάθεση προσφοράς που συνδυάζει τιμή, καθήκον και βαθιά αίσθηση ευθύνης – την επιλογή να κάνει κάποιος περισσότερα από όσα του ζητούνται, επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι το σωστό.

«Το φιλότιμο ήταν αυτό που κινητοποίησε τους ιδρυτές μας. Είναι αυτό που μετατρέπει έναν οργανισμό σε θεσμό», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η φιλοσοφία εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί η HELMEPA, 44 χρόνια μετά την ίδρυσή της, παραμένει ανθεκτική, προσαρμοστική και επίκαιρη.

«Ακούμε, μαθαίνουμε, εξερευνούμε, μοιραζόμαστε και επιδιώκουμε τη συνεργασία», ανέφερε, συνδέοντας αυτή την κουλτούρα με τις προκλήσεις που βρίσκονται πλέον μπροστά στη διεθνή ναυτιλία.

Και αυτές οι προκλήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο κλάδος εισέρχεται, όπως είπε, στη «μεγαλύτερη μετάβαση της ιστορίας του».

Η απανθρακοποίηση, η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, η τεχνολογική αλλαγή και οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο κανένας κρίκος της ναυτιλιακής αλυσίδας δεν μπορεί να κινηθεί απομονωμένα. Για τη HELMEPA, το ζητούμενο είναι η συνεργασία να μεταφράζεται πλέον σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το 2026 Capital Link Maritime Sustainability Award αποκτά έτσι και έναν έντονο συμβολισμό: 44 χρόνια μετά το «To Save the Seas» του 1982, η εθελοντική πρωτοβουλία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας έχει εξελιχθεί σε θεσμό με παρουσία στην περιβαλλοντική ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ενεργοποίηση της νέας γενιάς.

Το μήνυμα της Σεμίραμις Παληού κατά την παραλαβή του βραβείου ήταν σαφές: απέναντι στη μεγαλύτερη τεχνολογική και περιβαλλοντική αλλαγή που έχει αντιμετωπίσει η ναυτιλία, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί υπόθεση ενός οργανισμού, μιας εταιρείας ή μιας γενιάς. Είναι συλλογική ευθύνη – και απαιτεί συλλογική ηγεσία.

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