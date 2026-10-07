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Τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε όλα τα πλοία του Ομίλου Τσάκου να μπορούν να φέρουν την ελληνική σημαία έθεσε ως δέσμευση ο δρ Νίκος Τσάκος, συνδέοντας ευθέως τον στόχο με την ανάγκη εκπαίδευσης και προσέλκυσης περισσότερων Ελλήνων ναυτικών. Παράλληλα, έδωσε στην ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου σαφή γεωπολιτική διάσταση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα οικονομικού κόστους, αλλά για στρατηγική επιλογή στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Η τοποθέτηση έγινε κατά την παραλαβή του Capital Link Maritime Sustainability Award, το οποίο απονεμήθηκε στον Όμιλο Τσάκου και στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», απονεμήθηκε στον Όμιλο Τσάκου και στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» για τη διαχρονική δέσμευσή τους στη ναυτική εκπαίδευση, την κατάρτιση των ναυτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη, την κοινωνική μέριμνα και ευημερία των ανθρώπων της θάλασσας, καθώς και για τη συμβολή τους στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για το ναυτικό επάγγελμα στο πλαίσιο του 16ου Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum στην Αθήνα.

Απευθυνόμενος στους νέους και τις νέες που εκπαιδεύονται για να ακολουθήσουν τη θάλασσα, ο Νίκος Τσάκος συνέδεσε άμεσα την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας με την αναγέννηση της ελληνικής ναυτοσύνης. «Αυτό που θα θέλαμε να μπορέσουμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε αρκετούς από εσάς, ώστε να μπορούμε να έχουμε την ελληνική σημαία σε όλα τα πλοία μας. Αυτή είναι μια δέσμευση που θέλω να αναλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε αμέσως ότι, κατά την άποψή του, το θέμα της σημαίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. «Δεν είναι θέμα οικονομικών. Πιστεύω ότι είναι στρατηγικής σημασίας, στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, τα 5.500 ελληνικά πλοία να μπορούν να φέρουν την ελληνική σημαία», υπογράμμισε.

Έθεσε, ωστόσο, και τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό εφικτό, σημειώνοντας ότι χρειάζονται περισσότεροι διαθέσιμοι Έλληνες ναυτικοί, αλλά και νέες, «out of the box» ιδέες. Η αναφορά του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συνδέει τρία από τα σημαντικότερα ζητήματα για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλίας: την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και τη διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης.

Ο Νίκος Τσάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση που κατέχει σήμερα η ελληνική ναυτιλία διεθνώς. Όπως είπε, βρίσκεται «στην κορυφή του κόσμου, κυριολεκτικά», προειδοποιώντας όμως ότι μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας δεν μπορεί να διατηρεί μια τόσο κομβική θέση χωρίς συνεχή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Απευθυνόμενος στους νέους σπουδαστές, σημείωσε ότι η συνέχιση αυτής της παράδοσης περνά μέσα από τη δική τους γενιά. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι τα πλοία γίνονται ολοένα πιο προηγμένα και σύνθετα τεχνολογικά, γεγονός που αλλάζει και τις απαιτήσεις για τους ανθρώπους που τα στελεχώνουν. Οι παραδοσιακές γνώσεις της ναυτοσύνης, όπως είπε, εξακολουθούν να είναι απαραίτητες, όμως ο κόσμος έχει προχωρήσει και η νέα γενιά αξιωματικών χρειάζεται πλέον ένα πολύ ευρύτερο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. «Μας κάνατε πολύ υπερήφανους και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε καλά χέρια», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Ομίλου αναφέρθηκε στον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή λόγω του μνημόσυνου του καπετάν Παντελή Στενιάρη, ενός από τα παλαιότερα στελέχη και τους ανθρώπους που, όπως είπε, αποτέλεσαν ακρογωνιαίους λίθους του Ομίλου Τσάκου από τη δεκαετία του 1970.

Ο Νίκος Τσάκος απέδωσε στον πατέρα του το πάθος που βρίσκεται πίσω από τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μίλησε για την αγάπη του καπετάν Παναγιώτη για τη ναυτοσύνη και για τη Χίο, αλλά και για την επιμονή του να δημιουργήσει τις υποδομές που θα επιτρέψουν σε περισσότερους νέους να ακολουθήσουν επαγγελματικά τη θάλασσα.

Η συνέχεια των γενεών αποτέλεσε επίσης κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του. Ο Νίκος Τσάκος αναφέρθηκε στον γιο του, ο οποίος, όπως είπε, άρχισε να βρίσκεται στα πλοία από την ηλικία των 11 ετών και έκτοτε περνά κάθε καλοκαίρι χρόνο στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, η αναφορά στην επόμενη γενιά της οικογένειας συνδέθηκε με το ευρύτερο μήνυμα της ομιλίας του, ότι η διατήρηση της ελληνικής ναυτιλιακής πρωτοκαθεδρίας προϋποθέτει συνέχεια, εκπαίδευση και ανθρώπους που θα επιλέξουν ξανά τη θάλασσα ως επάγγελμα και τρόπο ζωής.

Τη βράβευση προλόγισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία επικέντρωσε την τοποθέτησή της στη διαχρονική επένδυση της οικογένειας Τσάκου στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας.

«Από την Αθήνα στο Μοντεβιδέο και μέχρι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μια ναυτιλιακή ιστορία επιτυχίας με την πραγματική έννοια του όρου», ανέφερε.

Όπως τόνισε, η ισχύς του Ομίλου δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος του στόλου του. Οικοδομήθηκε πάνω σε αξίες που, όπως είπε, συνέβαλαν ώστε η ελληνική ναυτιλία να αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο για την Ευρώπη: σκληρή δουλειά, ναυτοσύνη, μακροπρόθεσμο όραμα και εμπιστοσύνη. Η υπουργός επέλεξε να σταθεί ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως σημείωσε, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς ότι «τα πλοία είναι τόσο καλά όσο οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αυτά». Πολύ πριν η εκπαίδευση, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ευημερία των πληρωμάτων μετατραπούν σε κεντρικά ζητήματα για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, είχε ήδη επενδύσει στους ναυτικούς.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν με την πάροδο των ετών και οι οποίες, όπως επισήμανε, έχουν ανοίξει την πόρτα σε ποιοτικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες για νέους από κάθε γωνιά της Ελλάδας. «Αυτό ακριβώς χρειάζεται η αγορά εργασίας, δεξιότητες που οδηγούν σε ασφαλείς και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και στο έργο του στη Χίο, όπου στηρίζει τη ναυτική έρευνα, την παράδοση και την εκπαίδευση, αλλά και στο Μοντεβιδέο. Εκεί, από το 1978, η παρουσία του Ομίλου και του Ιδρύματος έχει συμβάλλει στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η υπουργός υπενθύμισε μάλιστα τον χαρακτηρισμό αυτής της παρουσίας ως «μιας μικρής Ελλάδας στην άλλη άκρη του κόσμου», σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα δράσης που υπηρετεί ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία και την Ελλάδα. Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά της στη διαδοχή στον Όμιλο Τσάκου.

«Κάθε καπετάνιος γνωρίζει ότι μία από τις σημαντικότερες στιγμές ενός ταξιδιού είναι η παράδοση της βάρδιας», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος προετοίμασε με προσοχή τη διαδοχή, με τον Νίκο Τσάκο να συνεχίζει σήμερα το όραμα και να ηγείται του Ομίλου σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τη διεθνή ναυτιλία, ενώ η τρίτη γενιά της οικογένειας βρίσκεται ήδη στο κατάστρωμα. «Δεν υπάρχει πιο βιώσιμη επένδυση από την επένδυση στους ανθρώπους», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόψισε τη φιλοσοφία της βράβευσης.

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