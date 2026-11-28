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Με μια ξεχωριστή βραδιά, που συνδύασε την επιχειρηματικότητα με την τέχνη και τον πολιτισμό, γιόρτασε η Danaos Corporation τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα επέλεξαν για την επετειακή δεξίωση έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους πολιτισμού του Μανχάταν, το μουσείο The Frick Collection, υποδεχόμενοι διακεκριμένους προσκεκλημένους.

Στη βραδιά αναφέρθηκαν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα αδέλφια, Νίκος και Όλγα Μπορνόζη,της Capital Link, οι οποίοι εξήραν την αισθητική της εκδήλωσης και τη φιλοξενία του ζεύγους Κούστα.

«Μια βραδιά που ανέδειξε με τον πιο όμορφο τρόπο πώς η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να συνδυαστεί με τον πολιτισμό, την κομψότητα και τη γενναιοδωρία», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η επιλογή του χώρου. Το The Frick Collection, άλλοτε ιδιωτική κατοικία του Αμερικανού βιομηχάνου και συλλέκτη έργων τέχνης Χένρι Κλέι Φρικ, αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Νέας Υόρκης. Στεγάζει αριστουργήματα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, μεταξύ των οποίων έργα των Βερμέερ, Ρέμπραντ, Μπελίνι, Φραγκονάρ, Χόλμπαϊν και Γκόγια.

Η συμπλήρωση δύο δεκαετιών παρουσίας της Danaos στη Wall Street αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη ναυτιλιακή εταιρεία του Γιάννη Κούστα, αλλά και σημείο αναφοράς για τη διαδρομή της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μια επέτειος που γιορτάστηκε μακριά από τις αίθουσες των χρηματιστηρίων, ανάμεσα σε αριστουργήματα της ευρωπαϊκής τέχνης, συνδέοντας την επιχειρηματική επιτυχία με την πολιτιστική κληρονομιά.