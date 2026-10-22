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Στην επιστροφή κεφαλαίων προς τους μετόχους της, παράλληλα με την υλοποίηση ναυπηγικού προγράμματος 32 πλοίων, προχωρά η Danaos Corporation του δρος Γιάννη Κούστα. Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, την καταβολή συνολικού μερίσματος 6 δολαρίων ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της διοίκησης να συνδυάσει τις νέες επενδύσεις με την ενίσχυση των αποδόσεων των μετόχων.

Από το συνολικό ποσό, τα 5 δολάρια αφορούν έκτακτο μέρισμα, ενώ το υπόλοιπο 1 δολάριο αντιστοιχεί στο τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα, το οποίο αυξήθηκε κατά 11,1% από τα 0,90 δολάρια. Δικαιούχοι της διανομής είναι οι μέτοχοι που είχαν καταγραφεί στα μητρώα της εταιρείας στις 13 Οκτωβρίου.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί την 1η Οκτωβρίου, με τη σημερινή ημερομηνία να αφορά την προγραμματισμένη πληρωμή και όχι νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι η Danaos προχωρά σε αυτή τη διανομή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά της προγράμματα.

Η εταιρεία διαθέτει 78 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει υπό ναυπήγηση ακόμη 28 containerships, ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή αγορά των θαλάσσιων μεταφορών.

Παράλληλα, επεκτείνει την παρουσία της στο ξηρό φορτίο, με στόλο 11 Capesize και τέσσερα Newcastlemax υπό ναυπήγηση. Συνολικά, οι παραγγελίες της στους δύο κλάδους ανέρχονται σε 32 πλοία.

Η αύξηση του τακτικού μερίσματος έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές. Εφόσον διατηρηθεί στο 1 δολάριο ανά τρίμηνο, η ετήσια τακτική διανομή θα διαμορφώνεται στα 4 δολάρια ανά μετοχή, χωρίς να υπολογίζονται ενδεχόμενα πρόσθετα έκτακτα μερίσματα.

Για τον Γιάννη Κούστα, η ανάπτυξη της Danaos στηρίζεται πλέον σε δύο βασικούς ναυτιλιακούς κλάδους. Από τη μία, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, όπου έχει εδραιώσει ισχυρή διεθνή παρουσία. Από την άλλη, διευρύνει τη δραστηριότητά της στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εσόδων της.

Η έκτακτη διανομή των 5 δολαρίων ανά μετοχή, σε συνδυασμό με την αύξηση του τακτικού μερίσματος, αποτυπώνει την πρόθεση της διοίκησης να επιστρέφει κεφάλαια στους επενδυτές, χωρίς να αναστέλλει την ανανέωση και επέκταση του στόλου.

Το επόμενο ζητούμενο για τη Danaos θα είναι η χρηματοδότηση και η σταδιακή ένταξη των 32 νεότευκτων πλοίων, με παράλληλη διατήρηση της μερισματικής πολιτικής της σε μια διεθνή ναυτιλιακή αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.