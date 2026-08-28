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Σχεδόν τρεις στις δέκα μετοχές Genco που κατείχε πούλησε μέσα σε τρεις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις η Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού. Μετά την απόσυρση της πρότασης εξαγοράς, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή μειώνει γρήγορα την επένδυσή της στην αμερικανική εταιρεία, έχοντας διαθέσει συνολικά περίπου 1,85 εκατ. μετοχές.

Η τελευταία κίνηση αφορά την πώληση 648.256 μετοχών στις 25 Αυγούστου, η οποία γνωστοποιήθηκε με τροποποιητική δήλωση Schedule 13D/A στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, SEC, στις 27 Αυγούστου. Μετά τις συναλλαγές, η Diana διατηρεί 4.416.292 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10,13% της Genco, έναντι 11,62% προηγουμένως.

Οι νέες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν με μέσες τιμές από 26,50 έως 26,62 δολάρια ανά μετοχή. Με βάση τις δημοσιοποιημένες ποσότητες και τιμές, απέφεραν περίπου 17,2 εκατ. δολάρια πριν από έξοδα και προμήθειες. Είχαν προηγηθεί πωλήσεις 1,2 εκατ. μετοχών στις 21 και 24 Αυγούστου, αξίας περίπου 32,1 εκατ. δολαρίων. Έτσι, οι συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις των τριών συνεδριάσεων υπολογίζονται σε 49,3 εκατ. δολάρια. Από τις 6.264.548 μετοχές πριν αρχίσουν οι συγκεκριμένες ρευστοποιήσεις, έχουν πλέον πωληθεί 1.848.256: μείωση κατά περίπου 29,5% του αριθμού των μετοχών που κατείχε. Η συμμετοχή του 10,13% παραμένει σημαντική. Ωστόσο, η διαδοχή των ρευστοποιήσεων θέτει πλέον το ερώτημα μέχρι πού θα φθάσει η μείωσή της.

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