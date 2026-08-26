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Το πρώτο καθαρό σήμα για τις επόμενες κινήσεις της Diana Shipping μετά το τέλος της πολύμηνης προσπάθειας εξαγοράς της Genco Shipping & Trading ήρθε από τη χρηματιστηριακή αγορά. Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή άρχισε να περιορίζει τη συμμετοχή της, πουλώντας συνολικά 1,2 εκατ. μετοχές της Genco μέσα σε δύο συνεδριάσεις.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 24 Αυγούστου 2026 και απέφεραν στη Diana ακαθάριστα έσοδα περίπου 32,06 εκατ. δολαρίων.

Μετά τις πωλήσεις, η εταιρεία διατηρεί 5.064.548 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,62% της Genco, σύμφωνα με το τροποποιημένο Schedule 13D που υποβλήθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πριν από τις συναλλαγές κατείχε 6.264.548 μετοχές ή περίπου το 14,4%. Στις 21 Αυγούστου η Diana διέθεσε 450.000 μετοχές, αντλώντας σχεδόν 12 εκατ. δολάρια. Τρεις ημέρες αργότερα πούλησε ακόμη 750.000 μετοχές, με έσοδα περίπου 20,07 εκατ. δολαρίων. Οι πωλήσεις έγιναν σε επιμέρους συναλλαγές με μέσες τιμές από 26,50 έως 27,22 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η μέση σταθμισμένη τιμή για το σύνολο των 1,2 εκατ. τίτλων διαμορφώθηκε κοντά στα 26,71 δολάρια.

Με την κίνηση αυτή η Diana ρευστοποίησε περίπου το 19,2% της θέσης που κατείχε πριν από τις πωλήσεις, μειώνοντας το ποσοστό της κατά περίπου 2,8 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική απάντηση στο ερώτημα τι σχεδίαζε να κάνει με τη μεγάλη συμμετοχή της μετά την απόσυρση της πρότασης εξαγοράς στις 14 Αυγούστου.

Η Diana είχε αρχίσει την προσπάθεια απόκτησης της Genco τον Νοέμβριο του 2025, καταθέτοντας διαδοχικές προτάσεις και φθάνοντας τελικά σε προσφορά που συνδύαζε 24,80 δολάρια σε μετρητά και μία μετοχή της Diana για κάθε μετοχή της Genco. Η διαδικασία περιέλαβε δημόσια αντιπαράθεση, tender offer και μάχη για τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς όμως να οδηγήσει σε συμφωνία.

Οι νέες πωλήσεις δείχνουν ότι η Diana αρχίζει πλέον να μετατρέπει μέρος της στρατηγικής συμμετοχής της σε ρευστότητα. Δεν αποδεικνύουν ακόμη πρόθεση πλήρους αποχώρησης: με ποσοστό 11,62% παραμένει σημαντικός μέτοχος της Genco. Δείχνουν, ωστόσο, ότι το κεφάλαιο της εξαγοράς έχει κλείσει και ότι η επένδυση περνά σε μια διαφορετική φάση, με την αγορά να περιμένει εάν οι ρευστοποιήσεις θα συνεχιστούν.

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