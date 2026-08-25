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Σε αισθητά υψηλότερο επίπεδο «κλειδώνει» η Diana Shipping το Panamax Leto, αξιοποιώντας τη βελτιωμένη εικόνα της αγοράς ξηρού φορτίου και εξασφαλίζοντας σημαντική αύξηση των εσόδων του πλοίου για περίπου έναν χρόνο.

Η εισηγμένη στο New York Stock Exchange ναυτιλιακή, συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού, συμφώνησε με την Cargill International SA την απευθείας συνέχιση της χρονοναύλωσης του Leto έναντι 18.000 δολαρίων ημερησίως, μείον προμήθεια 4,75%.

Το νέο συμβόλαιο θα αρχίσει να ισχύει στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και θα έχει ελάχιστη διάρκεια έως την 1η Σεπτεμβρίου 2027 και μέγιστη έως τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Το ενδιαφέρον της συμφωνίας βρίσκεται κυρίως στη μεγάλη αναπροσαρμογή του ναύλου. Σήμερα, το Leto απασχολείται από την ίδια ναυλώτρια έναντι 12.750 δολαρίων ημερησίως. Με το νέο fixture, η Cargill θα καταβάλλει 5.250 δολάρια περισσότερα κάθε ημέρα, αύξηση που αντιστοιχεί σε περίπου 41%.

Πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της απόδοσης του ίδιου asset, χωρίς να μεσολαβεί αλλαγή ναυλωτή. Παράλληλα, η συμφωνία προσφέρει στη Diana ορατότητα εσόδων σε μια περίοδο κατά την οποία τα επίπεδα των ναύλων στα Panamax έχουν κινηθεί υψηλότερα. Με βάση την ελάχιστη διάρκεια της ναύλωσης, το νέο συμβόλαιο αναμένεται να αποφέρει μικτά έσοδα περίπου 6,4 εκατ. δολαρίων, πριν από προμήθειες και λειτουργικά έξοδα. Σε ετήσια βάση, μόνο η αύξηση των 5.250 δολαρίων ημερησίως μεταφράζεται θεωρητικά σε σχεδόν 1,9 εκατ. δολάρια πρόσθετου μικτού εσόδου για το πλοίο. Το Leto είναι Panamax χωρητικότητας 81.297 dwt, κατασκευής 2010. Παρά την ηλικία του, η νέα συμφωνία δείχνει ότι τα διαθέσιμα πλοία της κατηγορίας εξακολουθούν να βρίσκουν ισχυρή εμπορική στήριξη όταν συνδυάζονται με μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση. Για τη Diana, η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία σταδιακού repricing του στόλου της, καθώς παλαιότερες ναυλώσεις λήγουν και αντικαθίστανται από συμβόλαια σε υψηλότερα επίπεδα. Αν η τάση συνεχιστεί και στα υπόλοιπα πλοία που θα επαναναυλωθούν, η βελτίωση των ημερήσιων εσόδων μπορεί να περάσει σταδιακά και στις συνολικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

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