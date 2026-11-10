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Νέους κοιτώνες με 128 κλίνες, 64 σε κάθε όροφο, και ειδικά διαμορφωμένους χώρους μελέτης αποκτά η Σχολή Ικάρων με δωρεά του πλοιοκτήτη Πάνου Λασκαρίδη. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε, χθες Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στο Τατόι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Το διώροφο κτήριο θα έχει επιφάνεια περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε εκτιμήσει το κόστος του έργου στα 4,5 εκατ. ευρώ.. Πρόκειται για μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών με σύγχρονες προδιαγραφές.To έργο θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πάνος Λασκαρίδης, υποναύαρχος επί τιμή και πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, συνέδεσε τη δωρεά με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών. Αναφέρθηκε στη βελτίωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα της χώρας σε μια κρίση προϋποθέτει και την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας. «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να θεμελιώσουμε τους καινούργιους κοιτώνες. Οι Ίκαροι μας, οι Ναυτικοί μας Δόκιμοι και οι Ευέλπιδες μας δεν κάνουν μία απλή δουλειά όπως όλοι οι άλλοι. Εκτελούν μία αποστολή που είναι να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα συμφέροντα της πατρίδας, την εθνική αξιοπρέπεια της και τα εθνικά μας εδάφη.

Έτσι πρέπει οτιδήποτε μπορεί να κάνει η πολιτεία και οι ιδιώτες για να υποστηρίξουν την προετοιμασία και εκπαίδευση τους για την αυριανή δύσκολη αποστολή τους. Οι Ένοπλες δυνάμεις τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, πρώτον με μία ευτυχή συγκυρία, ικανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών και δεύτερον με την χρηματική συμβολή του ελληνικού λαού έχουν παρουσιάσει μία μεγάλη βελτίωση. Και μάλιστα όχι μόνο στους αξιωματικούς, στα πλοία στα αεροπλάνα και στα άρματα, αλλά και στην τεχνολογία και στα σύγχρονα όπλα και σε πολλά άλλα πράγματα που υστερούσαν τα τελευταία χρόνια και σήμερα βελτιώνουν κατά πολύ την υπηρεσιακή τους ικανότητα» και συνέχισε: « Θα αναρωτηθείτε αν αρκούν αυτά. Η απάντηση είναι πως όχι δυστυχώς δεν αρκούν μόνο αυτά. Αυτό που χρειάζεται ακόμη να γίνει και πρέπει να γίνει και αυτό το κομμάτι πρέπει όλους μας να ενδιαφερθούμε, εμείς όλοι μας και καθένας από εμάς, να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις που ο μη γένοιτο χρειαστεί. Είναι έτοιμη η ελληνική οικογένεια να αποδεχτεί τις πιθανότητες από μία μεγάλη κρίση ή ακόμη και μία πολεμική αναμέτρηση. Δεν μπορεί να υπάρχει μία ισχυρή άμυνα αν ολόκληρος ο λαός δεν στέκεται ενωμένος πίσω από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και να το λέμε σε γιορτές και πανηγύρεις όλοι οι πολιτικοί δεν αρκεί πρέπει να το δείχνουν και στην πράξη. Οι Ίκαροι έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και πρόσφορο. Σας ευχαριστώ όλους και ευχόμαστε τα καλύτερα.»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Πάνο Λασκαρίδη για τη δωρεά και αναφέρθηκε στην επιστολή με την οποία ζήτησε από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα να συνδράμει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδίως το Πολεμικό Ναυτικό. Μίλησε για το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στην επιστολή και στάθηκε στην ευθύνη της Πολιτείας για τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης στις στρατιωτικές σχολές.

Στον χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής Ικάρων. Εκφράζω στον κύριο Λασκαρίδη τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για τη δωρεά σας αυτή που έρχεται σε συνέχεια άλλων δωρεών σας. Η ιδιωτική προσφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημασία πέραν του συγκριμένου αντικειμένου. Προβάλλουμε το παράδειγμα την έμπρακτη συμμετοχή στην υπεράσπιση της πατρίδας με την επίγνωση ότι αυτό συνιστά συλλογική μας ευθύνη. Η ελληνική διαχρονική παράδοση της ευεργεσίας συνεχίζεται μέσα από τέτοιες πράξεις. Θα ήθελα μα ευχαριστήσω πέρα από εσάς και ευάριθμούς που σημαίνει στα ελληνικά ολιγάριθμους εφοπλιστές μεταξύ των οποίων και ο Αθανάσιος Λασκαρίδης που παρίσταται σήμερα εδώ οι οποίοι ήδη βοηθούν γενναιότατα τις Ένοπλες Δυνάμεις». Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε όλη την εφοπλιστική κοινότητα του ελληνισμού:

«Θα ήθελαν όμως να απευθυνθώ και στο σύνολο της μεγάλης και ακμάζουσας εφοπλιστικής οικογένειας του ελληνισμού για την οποία είμαστε περήφανοι, και την οποία παρεκάλεσα δια επιστολής να συντρέξει τις Ένοπλες Δυνάμεις και ιδίως το Πολεμικό μας Ναυτικό, την ώρα της πολυέξοδης και πολυεπίπεδης μετάβασης στη νέα εποχή του. Με συγκεκριμένο έργο το οποίο υπηρετεί την εθνική επιβίωση. Και να πω ότι το ποσό επένδυσης των 250 εκατομμυρίων το οποίο περιέχεται σε αυτή την επιστολή, θεωρώ ότι είναι ένα μικρό και αποδεκτό ποσοστό των τεράστιων κερδών της εμπορικής μας ναυτιλίας αυτό το διάστημα της κρίσης. Έχω επισημάνει την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι σε όσους επιλέγουν να επιτελέσουν αυτό το καθήκον υπηρετώντας. Και η ευθύνη αυτή αρχίζει από τα στρατιωτικές σχολές από το περιβάλλον και τους χώρους όπου οι νέοι εκπαιδεύονται διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και αποκτούν τη συνείδηση του καθήκοντος τους. Και πρέπει να εμφυσούμε σε αυτά τα νέα παιδιά όλων των κλάδων την στέρεη πεποίθηση ότι αποτελούν την αριστοκρατία του ελληνισμού. Ότι η στολή με το εθνόσημο είναι μία τεράστια υποχρέωση αλλά και μία μεγάλη τιμή. Είναι τίτλος ευγένειας σε μία χώρα που το Σύνταγμα απαγορεύει άλλους τίτλους ευγένειας.» Απευθυνόμενος στους Ικάρους, ο υπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο που θα κληθούν να αναλάβουν ως αξιωματικοί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Κλείνοντας, συνεχάρη την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, τη διοίκηση της Σχολής και όσους συνέβαλαν στη δρομολόγηση του έργου και ευχήθηκε να ολοκληρωθούν σύντομα οι εγκαταστάσεις.

Ο διοικητής της Σχολής Ικάρων, υποπτέραρχος Ιωάννης Καραμάνης, συνέδεσε την ποιότητα των υποδομών με την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των σπουδαστών. Αναφέρθηκε στην υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και την ενσυναίσθηση ως αξίες που καλλιεργούνται στη Σχολή: «Αποστολή της Σχολής δεν είναι μόνο η παροχή γνώσεων, αλλά η διαμόρφωση προσωπικότητας, η καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων και η εμπέδωση αξιών όπως η πειθαρχία, η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η προσήλωση στο καθήκον, διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης. Επενδύοντας στις υποδομές της Σχολής, επενδύουμε ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό της και στο μέλλον της Πολεμικής μας Αεροπορίας».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος (Ιπτάμενος) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, στάθηκε στη σημασία του νέου κτιρίου για την ενίσχυση των υποδομών της Σχολής. « Η ουσιαστική αξία του , υπερβαίνει την κατασκευαστική και οικονομική του διάσταση. Έγκειται πρωτίστως στις νέες και στους νέους που θα αξιοποιήσουν και οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να αφιερώσουν τη σταδιοδρομία τους στην υπηρεσία της πατρίδας» και προσέθεσε απευθυνόμενος στον Πάνο Λασκαρίδη: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μία ακόμα ευκαιρία να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό σας τη διαχρονική σας προσφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Η έμπρακτη στήριξή σας στους κρίσιμους τομείς της Εθνικής Άμυνας, της Υγείας και της Παιδείας φανερώνει βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και γνήσιο ενδιαφέρον για το κοινό καλό».

*Κεντρική φωτό: Ο δωρητής Πάνος Λασκαρίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας