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Με επένδυση ύψους περίπου 312 εκατ. δολαρίων, ο Πάνος Λασκαρίδης ενισχύει την παρουσία του στα μεγάλα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η Lavinia Bulkers παρήγγειλε τέσσερα Newcastlemax στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong International, ανοίγοντας νέο κύκλο ναυπηγήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κάθε πλοίο θα έχει χωρητικότητα περίπου 212.000 dwt, με το κόστος να υπολογίζεται σε 78 εκατ. δολάρια ανά μονάδα. Η συνολική χωρητικότητα της παραγγελίας ανέρχεται σε περίπου 848.000 dwt, ενισχύοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας στον κλάδο του ξηρού φορτίου.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή της Lavinia στις παραγγελίες Newcastlemax έπειτα από 13 χρόνια. Η προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση χρονολογείται από το 2013 και αφορούσε έξι πλοία. Στο μεσοδιάστημα, η εταιρεία συνέχισε τις ναυπηγικές επενδύσεις της σε μικρότερα Kamsarmax, επίσης σε κινεζικές γιάρδες.

Η υφιστάμενη παρουσία της στην κατηγορία αποτυπώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της: η Lavinia Bulkers καταγράφει έξι Newcastlemax, χωρητικότητας 208.000 dwt το καθένα, ναυπηγημένα από το 2014 έως το 2017. Τα τέσσερα κατασκευάστηκαν στη Hyundai Heavy Industries και τα δύο στην Taizhou Catic Shipbuilding.

Παράλληλα, στον δημοσιευμένο κατάλογο των υπό ναυπήγηση πλοίων της εμφανίζονται τρία Kamsarmax, τα Achilles, Parmenion και Tilemachos, χωρητικότητας 82.000 dwt το καθένα, με αναμενόμενη παράδοση το 2027.