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Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο δοκιμάστηκε στην πράξη, μέσα από την πολυεθνική άσκηση «NEMESIS 2026», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η άσκηση, την οποία διοργάνωσε η Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στη θάλασσα, ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην «CypEx 2026», την κοινή άσκηση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα της «NEMESIS 2026» και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης.

Το σενάριο προέβλεπε έκρηξη σε βοηθητικό πλοίο αποθήκευσης πετρελαιοειδών, με αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Στόχος ήταν να δοκιμαστούν οι διαδικασίες εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των τριών χωρών.

Η άσκηση βασίστηκε στο «Υπο-περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης», το οποίο έχουν υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Καθοριστικό ρόλο στο επιχειρησιακό σκέλος είχε το δικινητήριο αεροσκάφος AC22 του Λιμενικού Σώματος, τύπου REIMS F406, το οποίο συμμετείχε με πενταμελές πλήρωμα. Αποστολή του ήταν ο εντοπισμός και η παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης από αέρος, παρέχοντας εικόνα της εξέλιξης του υποθετικού περιστατικού.

Στη «CypEx 2026» συμμετείχαν επίσης αξιωματικοί της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, στη γενική άσκηση «NEMESIS 2026» συμμετείχε αξιωματικός της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, από τον Ναυτικό Τομέα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα συνδέσμου στο ΚΣΕΔ Λάρνακας. Παρών ήταν και ο Ναυτιλιακός Ακόλουθος Αμμοχώστου, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Η άσκηση ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η παρουσία ενεργειακών εγκαταστάσεων και οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαιοειδών καθιστούν αναγκαία την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών ρύπανσης.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή του Λιμενικού εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας και της δυνατότητας άμεσης κινητοποίησης προσωπικού και μέσων σε περιβαλλοντικά συμβάντα που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερες από μία χώρες.