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Νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν το ερευνητικό πλοίο KOBI RUEGG έχει πράγματι ζητήσει άδεια από τις τουρκικές αρχές για τη διεξαγωγή ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί η νέα τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε σήμερα. Το πλοίο πραγματοποιεί έρευνες για την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) σε θαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνουν τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σε γειτονική περιοχή αναμένεται να κινηθεί και το Abeille Marengo, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί ανταλλαγή NAVTEX μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τις δραστηριότητες του KOBI RUEGG, με την Άγκυρα να επιχειρεί να θεμελιώσει τις δικές της διεκδικήσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε αρχικά τη NAVTEX 1032/26, στην οποία υποστήριζε ότι οι γεωφυσικές έρευνες του πλοίου πραγματοποιούνται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ότι έχουν προηγουμένως συντονιστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Η συγκεκριμένη αναφορά επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της δικαιοδοσίας επί των θαλάσσιων περιοχών όπου εκτελούνται οι έρευνες.

Ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε αμέσως αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι η περιοχή αφορά, σε πολλά σημεία της, την ελληνική υφαλοκρηπίδα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Νόμου 4001/2011, και βρίσκεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας έκδοσης αναγγελιών.

Το πρωί της Πέμπτης, ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε νέα αναγγελία για τις έρευνες του πλοίου, με παρόμοιες συντεταγμένες, επισημαίνοντας ότι αφορούν περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όμως, αργά χθες, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε την αντι-NAVTEX 1042/26, δηλώνοντας ότι το υπό σημαία Μπαχάμες ερευνητικό σκάφος KOBI RUEGG διεξάγει γεωφυσικές ερευνητικές εργασίες για συστήματα καλωδίων, με τη «συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην αναγγελία αυτή, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει και πάλι ότι ο σταθμός του Ηρακλείου, ο οποίος εξέπεμψε την ελληνική NAVTEX, είναι «αναρμόδιος», ενώ ισχυρίζεται ότι η NAVTEX 1032/26 του σταθμού της Αττάλειας είναι έγκυρη και βρίσκεται σε ισχύ και ότι θα συνεχίσει να εκδίδει αναγγελίες NAVTEX για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.

Στο επιχειρηματικό σχήμα του EMC (East to Med Data Corridor) συμμετέχουν η σαουδαραβική Center3 (72,15%), η ΔΕΗ (25%) και η κυπριακή TTSA CY (2,84%).

TURNHOS N/W: 1042/26

Μεσόγειος Θάλασσα

1. Το υπό σημαία Μπαχαμών ερευνητικό σκάφος KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753) διεξάγει γεωφυσικές ερευνητικές εργασίες για συστήματα καλωδίων, με τη συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη μέσω της επιστολής της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757.

2. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε τα μηνύματα NAVTEX με αριθμούς HA61-1337/26 και HA67-1343/26, τα οποία περιλαμβάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς εντός της περιοχής ευθύνης της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX. Ο σταθμός NAVTEX της Αττάλειας έχει την αρμοδιότητα να εκπέμπει μηνύματα NAVTEX στην περιοχή.

3. Η αγγελία NAVTEX υπ’ αριθ. 1032/26 του σταθμού Antalya Turk Radio είναι έγκυρη και βρίσκεται σε ισχύ. Ο σταθμός της Αττάλειας θα συνεχίσει να εκδίδει αγγελίες NAVTEX για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.

H τουρκική NAVTEX της Τρίτης

TURNHOS N/W: 1032/26

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

1. Οι γεωφυσικές έρευνες που ανακοινώθηκαν με την αγγελία NAVWARN MA37-302/26, οι οποίες καλύπτουν περιοχή εντός της τουρκικής περιοχής υπηρεσιών NAVTEX και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757, έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχουν εγκριθεί από αυτές.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία θέσης:

2. Το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753) θα εκτελέσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Data Corridor (EMC), από τις 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα παρακάτω σημεία θέσης.

Το πλάτος των διαδρόμων έρευνας είναι 10 ναυτικά μίλια, δηλαδή 5 ναυτικά μίλια εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής.